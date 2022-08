Ieri era l’ultimo giorno utile per poter approfittare delle offerte de “Il vero fuoritutto” di Unieuro, ma oggi, un po’ a sorpresa, si riparte con una nuova campagna promozionale intitolata non a caso “Il vero fuoritutto continua“. La nuova scadenza è fissata per il prossimo 21 agosto 2022, termine entro il quale è possibile approfittare di un sacco di offerte d’ogni genere, dalle smart TV (di cui c’è un nostro articolo dedicato sul nostro portale www.tutto.tv) agli smartphone, passando per i dispositivi indossabili (fra cui cuffie e smartwatch in primis), ai notebook, agli accessori, alle periferiche, agli elettrodomestici e a tanto altro.

E se ciò non bastasse, accanto al Fuoritutto parte oggi anche il “Back to School“, una promozione di Unieuro che prevede fino a 350 euro di rimborso su notebook (MacBook compresi), 2 in 1 e PC desktop con prezzi a partire da 349 euro, e valida fra l’altro anche per i prodotti già in offerta. Quest’ultima scade il 31 agosto 2022, ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e scopriamo insieme quello che c’è da sapere e i prodotti più interessanti di cui tener conto.

Le migliori offerte de “Il vero fuoritutto continua” di Unieuro con in più il “Back to School”

A seguire vi elenchiamo i prodotti più allettanti disponibili in offerta con la campagna promozionale di Unieuro “Il vero fuoritutto continua”, prodotti suddivisi per categorie e che vi ricordiamo essere disponibili fino a domenica 21 luglio 2022, salvo esaurimenti delle scorte. Ecco qua i migliori:

iPhone, Cuffie e smartwatch in offerta

Notebook e PC in offerta (Back to School)

È qui necessario un breve cappello relativo a una promozione, la Back to School, molto interessante che riguarda tutti i notebook, i 2 in 1 e i PC desktop che costano più di 349 euro. Per questi ultimi è previsto un rimborso fino a 350 euro consegnando il proprio dispositivo usato, valido anche sui prodotti già in offerta e in vigore dal 12 al 31 agosto 2022. Funziona in sostanza così:

acquistare un prodotto compatibile con il Back to School; presentare qui una richiesta di rimborso entro 15 giorni dall’acquisto; spedire il proprio dispositivo usato entro 15 giorni dalla data di approvazione della richiesta; attendere la valutazione e la convalida della richiesta, entro 30 giorni.

Vi ricordiamo che la promo scade il 31 agosto 2022, ma per maggiori informazioni al riguardo, questa è la pagina relativa in cui leggere il regolamento e tutto il resto.

Ecco le offerte più interessanti, alcune delle quali valide con il Back to School

Periferiche, accessori e altro

Queste erano alcune delle offerte più interessanti de “Il vero fuoritutto continua” e il “Back to School” di Unieuro. In fondo trovate l’elenco completo con le offerte relative di entrambe le promozioni, mentre se cercate altri prodotti scontati vi suggeriamo come al solito di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in quanto posto dedicato alle promozioni più allettanti sulla tecnologia in ogni salsa: ecco il link diretto.

Tutte le offerte di Unieuro de “Il vero fuoritutto continua” (12 – 21 agosto 2022)

Tutte le offerte di Unieuro del “Back to school” (12 – 31 agosto 2022)

Forse ti sei perso: Offerte Red Weekend di MediaWorld tra wearable, informatica e mobilità elettrica