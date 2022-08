Nel momento in cui scriviamo, MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha reso disponibile solo sullo store online la nuova iniziativa promozionale Red Weekend, che comprende numerose offerte su prodotti tecnologici di varie categorie (come wearable, informatica e mobilità elettrica) e permette di beneficiare della consegna gratuita.

Ricordandovi che su Tutto.TV vi abbiamo presentato un’altra selezione di offerte targate MediaWorld e dedicate in maniera esclusiva alle smart TV, caliamoci subito nel Red Weekend.

Offerte Red Weekend di MediaWorld (fino al 14 agosto)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste dal rivenditore, vediamo brevemente le informazioni essenziali della promozione in discorso. Prima di tutto, va detto che il Red Weekend di MediaWorld è già attivo in questo momento e che le offerte di seguito elencate saranno disponibili fino al 14 agosto 2022 esclusivamente sullo store online della nota catena. Secondariamente, per questa tre giorni di offerte i clienti possono usufruire della consegna gratuita e, come sempre, su tutti gli acquisti a partire da 199 euro è possibile optare per il pagamento a rate tramite il finanziamento a tasso zero.

Senza ulteriori indugi, veniamo ora alle offerte previste, già suddivise in base alla categoria dei prodotti.

Smartwatch e cuffie

Informatica

Home Cinema

Mobilità elettrica

Queste e tutte le altre offerte della promozione in discorso sono disponibili al link sottostante:

Offerte Red Weekend di MediaWorld (fino al 14 agosto)

