Lo scorso mese di maggio, in occasione del Computex 2022, AMD ha anticipato l’arrivo dei nuovi Ryzen 7000. La nuova generazione di processori di casa AMD s prepara a fare il suo debutto sul mercato con l’obiettivo di superare la concorrenza degli Alder Lake di Intel, la 12° generazione di processori Intel Core, nel settore dei PC desktop, oltre ai futuri Raptor Lake che costituiranno la 13° generazione.

Il lancio commerciale dei nuovi Ryzen 7000 di AMD potrebbe essere imminente. L’azienda, nelle scorse settimane, ha confermato l’arrivo delle nuove CPU con architettura Zen 4 nel corso della seconda metà del 2022. Oggi, però, potrebbe essere arrivata una conferma indiretta in merito al lancio dei nuovi Ryzen 7000 già nel mese di agosto. Ecco i dettagli emersi oggi:

Il lancio delle nuove CPU Ryzen 7000 di AMD è imminente

AMD terrà il prossimo 4 di agosto un evento online denominato AMD Meet the Expert. Le registrazioni per partecipare all’evento sono state aperte nel corso di queste ore. L’evento in sé non è strettamente collegato ai processori Ryzen. Si tratta, infatti, di un evento dedicato alle motherboard che vedrà la partecipazione di esponenti dei principali partner di AMD come MSI, ASUS, ASRock, Gigabyte e Biostar. Al centro dell’evento ci sarà il chipset X670E, prossimo top di gamma delle soluzioni AMD.

Nella descrizione dell’evento AMD Meet the Expert c’è, però, un riferimento diretto ai nuovi Ryzen 7000. Sul sito AMD, infatti, si legge “Supporting the recent launch of AMD Ryzen 7000 processors…“. Si tratta, quindi, di una possibile anticipazione in merito ad un lancio imminente dei nuovi processori Ryzen che potrebbero essere lanciati tra la fine di luglio e l’inizio di agosto per poi arrivare nei negozi nel corso delle settimane successive, per soddisfare la domanda degli utenti, sempre alla ricerca di nuovi processori in grado di incrementare le prestazioni.

Ricordiamo, però, che precedenti leak avevano anticipato il debutto commerciale dei nuovi Ryzen 7000 per il prossimo 15 settembre. Questa data, al momento, resta la più probabile per il lancio dei nuovi processori. La descrizione dell’evento AMD Meet the Expert ha però riaperto il dibattito sulla questione. AMD potrebbe aver deciso di accelerare i programmi con l’obiettivo di rinnovare quanto prima la sua gamma di soluzioni per il settore CPU.

I nuovi Ryzen 7000 arriveranno sul mercato sfruttando la nuova architettura Zen 4 con processo produttivo a 5 nm e potendo contare su di una quantità di cache L2 raddoppiata. Secondo le prime informazioni anticipate dall’azienda, è previsto un incremento del 15% delle prestazioni in Single-Thread rispetto all’attuale generazione. Il lancio dei nuovi processori AMD rappresenta, quindi, un momento molto importante per il settore. Staremo a vedere se le informazioni relative al possibile debutto imminente troveranno conferme dai fatti.

Nel frattempo, ricordiamo, AMD ha avviato una campagna promozionale denominata GAME ON AMD. Al centro della campagna in questione, di cui potete scoprire tutti i dettagli al link qui di sotto, ci sono i Ryzen 5000. AMD potrebbe voler svuotare i magazzini in vista del salto generazionale con il passaggio ai Ryzen 7000.

