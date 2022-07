Secondo diverse segnalazioni, gli ultimi due aggiornamenti cumulativi KB5015882 e KB5015814 per Windows 11 hanno introdotto un grosso bug per alcuni utenti che vedono scomparire il menu Start non appena provano ad aprirlo.

In pratica con gli ultimi aggiornamenti il menu Start scompare per alcuni utenti, anche quando utilizzano il tasto “Windows” sulla tastiera. Cliccare sul pulsante Start o premere il tasto “Windows” sulla tastiera potrebbe non avere alcun effetto.

Il menu Start scompare per alcuni utenti di Windows 11

Microsoft ha riconosciuto il problema e nella sua pagina di supporto viene riportato che un numero limitato di dispositivi potrebbero non essere in grado di aprire il menu Start dopo gli ultimi aggiornamenti.

L’azienda di Redmond ha già rilasciato un aggiornamento di emergenza lato server per risolvere questo fastidioso bug, tuttavia possono essere necessarie fino a 24 ore affinché raggiunga tutti i dispositivi.

Il menu Start scompare per alcuni utenti di Windows 11: come risolvere il bug

Il primo consiglio per poter tornare a utilizzare il menu Start è quello di riavviare il PC in modo che l’aggiornamento venga installato, se disponibile.

In alternativa è possibile risolvere l’inconveniente attraverso la funzionalità Known Issue Rollback di Microsoft che consente tornare alla versione senza bug.

Per i sistemi aziendali gli amministratori IT possono utilizzare i criteri di gruppo speciali andando in Configurazione computer > Modelli amministrativi > KB5014668 220721_04201 Ripristino problemi noti > Windows 11.

Infine è possibile scaricare il programma di installazione della patch correttiva di emergenza disponibile qui.

