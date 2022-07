Siamo spesso portati a pensare che sia complicato rendere smart un dispositivo o che, nel peggiore dei casi, sia necessario acquistarne uno già predisposto. Eppure ci sono dei piccoli dispositivi, come SONOFF MINIR2, che permettono di rendere intelligente qualsiasi dispositivo elettrico, senza che siano necessari interventi invasivi o spese esagerate.

SONOFF MINIR2

Vi bastano un minimo di competenze in campo elettrico, un cacciavite e qualche minuto di tempo per mettere in funzione questo smart switch, che va inserito tra un interruttore e la linea elettrica, anche se può funzionare anche senza interruttore. È infatti possibile controllarlo tramite la companion app eWeLink, visto che lo switch si collega al WiFi di casa e consente di attivarlo dallo smartphone.

Una volta inserito il piccolo interruttore, che misura appena 42,6 x 42,6 x 20 millimetri, a monte dell’interruttore, potete controllarlo tramite app ma anche pianificare l’accensione e lo spegnimento del dispositivo collegato, che sia una lavatrice o una lampadina, una piantana o un ventilatore, senza che sia necessario toccare il relativo interruttore.

Tramite l’applicazione potete creare delle automazioni, che possono coinvolgere anche più interruttori, degli scenari che attivano più dispositivi ma anche configurarli in modo da poterli utilizzare con gli assistenti vocali, come Google Assistant e Amazon Alexa, o con gli ambienti evoluti di gestione domotica come Home Assistant o openHAB.

Oggi potete sfruttare la promozione in corso su TomTop, che vi permette di acquistare un set composto da tre SONOFF MINIR2 allo straordinario prezzo di 21,92 euro, poco più di 7 euro a pezzo, con IVA e spese di spedizione incluse. Va inoltre sottolineato che la spedizione avviene dai magazzini italiani, con la consegna che avverrà dunque in tempi molto ridotti.

Acquistare SONOFF MINIR2 su TomTop

Informazione Pubblicitaria