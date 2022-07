Il produttore cinese HUAWEI ha dato il via alla propria campagna promozionale estiva chiamata “Summer Supersale” proponendo sullo store ufficiale, fino al prossimo 23 agosto, tutto il proprio ecosistema in sconto.

Tra notebook, tablet e altri prodotti informatici, smartphone, smartwatch e cuffie true wireless, sono moltissime le occasioni che potranno essere sfruttate, sia tramite semplici sconti, sia tramite coupon, sia tramite promo su acquisti in abbinata. Nell’articolo scopriamo quali sono le offerte più interessanti messe a disposizione dal colosso cinese.

HUAWEI sconta tutto, fino al 50%, con il Summer Supersale

Il colosso cinese HUAWEI ha recentemente lanciato la propria promo estiva chiamata “Summer Supersale” un’occasione per scontare (praticamente) l’intero catalogo di prodotti con sconti fino al 50%, ottima notizia per gli utenti interessati ad acquistare prodotti del marchio o, semplicemente, a ricerca di una determinata classe di prodotti.

Come anticipato in apertura, le offerte proposte spaziano dal settore informatica (notebook, tablet, monitor accessori), al settore telefonia (smartphone), passando per gli indossabili (smartband, smartwatch, cuffie true wireless), e saranno attive fino al 23 agosto 2022, salvo esaurimento scorte.

In generale la promo “Summer Supersale” di HUAWEI è così strutturata: al netto degli sconti di base presenti e disponibili fino al termine del periodo della promozione, fino al prossimo 31 luglio 2022, su una selezione di laptop è possibile sfruttare il coupon ASUMMER100 per ottenere uno sconto extra di 100€; su una selezione di prodotti, invece, il coupon ASUMMER50 per ottenere uno sconto extra di 50€. Inoltre, segnaliamo che con l’acquisto di uno smartwatch, l’utente potrà ricevere in omaggio la bilancia smart HUAWEI Scale 3 e le cuffie true wireless FreeBuds 4i.

Di seguito, riporteremo le offerte che, a nostro avviso, costituiscono quelle più interessanti tra le proposte di HUAWEI “Summer Supersale”, divise per categoria di prodotto ed elencate in ordine decrescente di prezzo; prima di partire con la selezione di offerte, è doveroso dirvi che gli eventuali coupon per ottenere sconti extra possono essere sfruttati inserendo il codice corrispondente nell’apposito campo, presente all’interno della pagina del carrello.

Promo informatica e accessori

In questa categoria di prodotti trovano posto un gran numero di offerte molto interessanti, specie considerando lo sconto extra di 100€, tramite il coupon ASUMMER100, su una selezione di notebook della serie MateBook, alcuni tablet, tra cui il recente MatePad Paper, e alcuni monitor, andando a coprire gran parte delle fasce di prezzo. Inoltre, aggiungendo pochi euro al prezzo di alcuni prodotti in promozione, sarà possibile ricevere uno zaino o altri accessori del brand.

Promo telefonia e indossabili

Gli smartphone HUAWEI, è vero, non possono contare sui servizi Google ma il produttore cinese è corso ai ripari, creando il proprio ecosistema di servizi mobili che puntano sulla sempre più completa suite Petal. Oltre agli smartphone della casa, tra il pieghevole P50 Pocket e altri smartphone dal formato più classico, sono proposti in offerta molti indossabili, dagli smartwatch più validi all’intera gamma di cuffie true wireless.

Acquistando sullo store ufficiale HUAWEI è possibile pagare in sicurezza, anche in tre rate con interessi zero sfruttando il servizio messo a disposizione da Klarna, scegliere la consegna gratuita, effettuare resi entro 14 giorni dalla ricezione dei prodotti e ricevere assistenza.

Ribadiamo, infine, che tutte le offerte della promozione, attiva esclusivamente sullo store ufficiale del produttore cinese, saranno disponibili fino al prossimo 23 agosto, salvo esaurimento delle scorte, mentre gli extra sconti tramite coupon, che possono essere sfruttati inserendo il codice nell’apposito campo presente sulla pagina del carrello, saranno disponibili fino al 31 luglio 2022.

HUAWEI “Summer Supersale” – Scopri tutte le offerte (fino al 23/08/2022)

