Nella giornata di oggi, 22 luglio, Unieuro — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha deciso di lanciare una nuova iniziativa promozionale: il volantino Sottocosto torna in auge con una vasta selezione di offerte su tantissimi prodotti tecnologici, dagli smartphone ai wearable, passando per computer e non solo. Insomma, ce n’è un po’ per tutti i clienti.

Insomma, dopo che proprio ieri avevamo preso in esame gli Extra sconti per un’Extra Estate di Euronics, vagliando sia le offerte per le smart TV che tutte le altre, quest’oggi andiamo a scoprire le nuove proposte di un altro noto rivenditore nazionale di elettronica di consumo.

Offerte del Sottocosto di Unieuro (22 – 31 luglio 2022)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste nell’ambito di questa nuova promozione di Unieuro, andiamo a riepilogarne brevemente le informazioni essenziali. Il Sottocosto di Unieuro è valido da oggi, 22 luglio, con scadenza già fissata per il 31 luglio ed è disponibile anche sotto forma di volantino, che potete eventualmente sfogliare in formato virtuale a questo link. Come al solito, in linea generale gli sconti sono già calcolati, dunque non ci sono codici sconto da aggiungere per ottenerli, anche se in questo caso è presente un’eccezione e fidatevi: lo sforzo di inserire il codice sconto è decisamente ben ripagato.

Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire una selezione di offerte già suddivise in base alla categoria merceologica dei prodotti per facilità di consultazione con un caveat: qui sotto non troverete le smart TV, che verranno trattate separatamente su Tutto.TV.

Smartphone Android e iPhone

Wearable

Tablet e computer

Queste e tutte le altre offerte del volantino possono essere consultate cliccando sul link sottostante:

