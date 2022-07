Nintendo approfitta di questa torrida estate per dare una rinfrescata ai prezzi di accessori e videogiochi per la console Nintendo Switch. La campagna The Summer is Switch è ora attiva su eBay e offre la possibilità di acquistare vari giochi e accessori a prezzi scontati con spese di spedizione gratis.

Accessori e giochi Nintendo Switch a prezzi scontati con la promozione The Summer is Switch

Ecco alcuni esempi delle offerte che potete trovare su eBay nella vetrina The Summer is Switch:

Console retro Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda Children’s – Game Co al prezzo di 42,90 euro anziché 49,99 euro

al prezzo di anziché 49,99 euro Videogioco Animal Crossing: New Horizons al prezzo di 49,99 euro anziché 59,99 euro.

al prezzo di anziché 59,99 euro. Videogioco Kirby and Forgotten Land al prezzo di 49,99 euro anziché 59,99 euro.

al prezzo di euro anziché 59,99 euro. Videogioco Mario Golf Super Rush al prezzo di 39,99 euro anziché 59,99 euro.

al prezzo di euro anziché 59,99 euro. Videogioco 51 WorldWide Games al prezzo di 29,99 euro anziché 39,99 euro.

al prezzo di euro anziché 39,99 euro. Videogioco Big Brain Academy: Sfida tra menti – Base + supplemento al prezzo di 24,99 euro anziché 29,99 euro.

al prezzo di anziché 29,99 euro. Controller Nintendo Set 2 Joy-Con Bluetooth vari colori al prezzo di 69,99 euro anziché 79,99 euro.

Nel caso ne foste sprovvisti, nella vetrina The Summer is Switch è presente anche la console Nintendo Switch OLED 17,8 cm (7″) 64 GB Touch screen Wi-Fi Bianca al prezzo di 349,99 euro.

Se desiderate approfittare di tutte le offerte Nintendo della campagna speciale The Summer is Switch è sufficiente visitare questa pagina prima che le scorte si esauriscano.