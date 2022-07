Si chiama Dell G16 ed è un nuovo notebook che farà il suo esordio uffiale sul mercato nei prossimi giorni con l’obiettivo di provare a conquistare chi è alla ricerca di un dispositivo che possa contare su uno schermo dalle dimensioni piuttosto generose.

A caratterizzare il nuovo notebook di Dell, infatti, c’è un ampio display da 16 pollici, il primo di queste dimensioni per la serie Dell Gaming e grazie all’aspect ratio in 16:10 il produttore è riuscito a implementarlo in una scocca tipica di un dispositivo da 15 pollici.

Le principali caratteristiche di Dell G16

Trattandosi di un notebook destinato agli appassionati di gaming, Dell G16 può contare su una dotazione tecnica piuttosto interessante e le prestazioni non dovrebbero essere un problema.

Tra le sue principali caratteristiche spiccano un display da 16 pollici con risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, refresh rate a 165 Hz, compatibilità G-Sync, aspect ratio 16:10 e luminosità massima di 300 nit e un processore Intel Core i7 di 12° generazione (i7-2700H) con 14 core e capace di raggiungere una frequenza massima di 4,70 GHz.

Per quanto riguarda il comparto memorie, gli utenti potranno arrivare fino a 32 GB di RAM DDR5 a 4.800 MHz (si parte da 8 GB) e fino a 2 TB di memoria di archiviazione (il modello base parte da 512 GB).

Sono tre le possibilità per la scheda video: il modello base vanta una NVIDIA RTX 3050 Ti con 4 GB di memoria GDDR6 e tra le altre opzioni vi sono NVIDIA RTX 3060 o 3070 Ti (con 8 GB di memoria GDDR6 e possibilità di sfruttare un display QHD). Solo queste ultime due schede grafiche possono vantare una porta Thunderbolt 4 mentre tutte hanno una porta HDMI 2.1, 3 porte USB Type-A, un ingresso jack audio e una porta Ethernet.

Tra le altre caratteristiche di Dell G16 troviamo le connettività Bluetooth 5.0 e WiFi 6 e una batteria da 56 WHr o da 86 WHr.

Negli Stati Uniti Dell G16 sarà venduto ad un prezzo di partenza di 1.400 dollari. Al momento non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione in Italia ma è probabile che il notebook possa arrivare anche da noi, Amazon incluso.

