Samsung Electronics ha annunciato oggi di aver sviluppato la prima memoria grafica DRAM GDDR6 da 16 gigabit del settore con velocità di elaborazione di 24 gigabit al secondo.

Basata sul processo produttivo di terza generazione a 10 nanometri, la nuova memoria di Samsung è progettata per migliorare significativamente le prestazioni delle schede grafiche di prossima generazione (Video Graphics Arrays), notebook e console, nonché applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e applicazioni in ambito metaverso.

Samsung presenta la prima memoria DRAM GDDR6 a 24 Gbps del settore

La DRAM GDDR6 da 24 Gbps di Samsung offre una velocità del 30% superiore rispetto alla precedente versione da 18 Gbps e se integrata in una scheda grafica premium può trasferire in un solo secondo fino a 1,1 terabyte di dati, corrispondenti a circa 275 film Full HD.

Progettata per essere completamente conforme alle specifiche JEDEC, la DRAM GDDR6 di Samsung sarà compatibile con tutti i modelli di GPU, facilitandone l’adozione su larga scala in un’ampia gamma di soluzioni grafiche.

Il prodotto presenterà anche opzioni a basso consumo che aiutano a prolungare la durata della batteria dei notebook. Utilizzando la tecnologia DVS (Dynamic Voltage Switching) che regola la tensione operativa in base ai requisiti prestazionali, Samsung fornirà versioni da 20 Gbps e 16 Gbps con un’efficienza energetica superiore di circa il 20% a 1,1 Volt, rispetto allo standard del settore GDDR6 da 1,35 Volt.

Samsung continua a guidare il mercato delle DRAM grafiche a livello globale e prevede che i prodotti ad alte prestazioni cresceranno a due cifre ogni anno nei prossimi anni.

In quest’ottica la società prevede di commercializzare la DRAM GDDR6 a 24 Gbps in linea con il lancio della piattaforma GPU, accelerando così l’innovazione grafica in tutto il mercato dell’informatica ad alte prestazioni.

