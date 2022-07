Il nuovo MacBook Air M2 arriverà entro la fine della settimana, ma finora non si è visto molto di questo prodotto oltre a quanto mostrato da Apple alla conferenza WWDC del mese scorso.

Oggi un rapporto esclusivo ci mostra nientemeno che l’interno del nuovo MacBook Air con chip M2, permettendoci di scoprire alcune delle soluzioni costruttive adottate dal colosso di Cupertino.

Le foto trapelate rivelano l’interno di MacBook Air M2

Grazie a una fonte vicina a 9To5Mac possiamo osservare delle foto di un MacBook Air M2 senza il coperchio inferiore. Le prime due permettono di vedere la cerniera, gli altoparlanti, il jack per le cuffie e le porte USB C.

Questi connettori sono piuttosto standard per i prodotti Apple, tuttavia le foto evidenziano che gli altoparlanti sono posizionati nella cerniera e non vicino alla tastiera come per i MacBook Pro, quindi la qualità audio del MacBook Air M2 probabilmente ne risentirà, anche se bisognerà aspettare di sentire come sarà nell’utilizzo reale.

Le altre due foto offrono uno sguardo alle celle della batteria e al trackpad Force Touch. A vista sembra una classica batteria Apple in tre parti e il trackpad non sembra offrire granché di nuovo.

Il sistema di raffreddamento del nuovo MacBook Air M2 sembra invece presentare un grande dissipatore di calore ricoperto da un nastro di grafite per la conduttività termica.

Le foto trapelate mostrano anche la nuova colorazione Midnight del MacBook Air M2 che sembra di un blu più intenso in queste immagini rispetto ai render e alle foto viste alla WWDC, tuttavia potrebbe essere solo una questione di illuminazione al momento degli scatti.

È probabile che altre foto più dettagliate inizieranno a emergere nei prossimi giorni man mano che ci avvicineremo al debutto sul mercato di MacBook Air M2 previsto per il 15 luglio.

In copertina: Apple Macbook Pro M1

