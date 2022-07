eBay dà il via alla settimana con una nuova serie di offerte dedicate al mondo tech. Da oggi, infatti, per gli utenti c’è la possibilità di scegliere tra centinaia di prodotti in promozione con sconti fino al 60%. Le offerte coprono tutto il settore tecnologico con sconti dedicati a Smart TV, notebook, tablet, monitor, console, prodotti Apple e molto altro ancora. La nuova serie di promozioni disponibili su eBay può rappresentare l’occasione giusta per acquistare il prodotto desiderato in sconto, giocando d’anticipo rispetto l’Amazon Prime Day in programma la prossima settimana. Vediamo, quindi, tutti i dettagli sulle nuove offerte eBay disponibili da oggi sullo store:

È tempo di offerte su eBay. Con la nuova “tech week” è possibile sfruttare sconti fino al 60% su centinaia di prodotti, tutti disponibili con spedizione gratuita. Le promozioni coprono tutte le principali categorie e garantiscono la possibilità di ottenere un risparmio significativo sui prodotti tech desiderati. Per un quadro completo sulle offerte è possibile fare riferimento alla pagina ufficiale della promozione che trovate linkata a fine articolo.

Di seguito, invece, andremo a segnalare alcune delle migliori promozioni in corso. Partiamo dagli Smart TV. Tra le offerte migliori troviamo:

Tra i notebook, invece, segnaliamo:

Lenovo V15 in offerta a 259,99 euro ; il notebook è Free DOS e può contare su processore Intel Core i3-1005g1, 4 GB di RAM, 256 GB di SSD oltre che un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

; il notebook è Free DOS e può contare su processore Intel Core i3-1005g1, 4 GB di RAM, 256 GB di SSD oltre che un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD HP 250 G8 in offerta a 549,90 euro ; il notebook proposto in sconto da HP è dotato di processore Intel Core i7-1165g7, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e di un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD

; il notebook proposto in sconto da HP è dotato di processore Intel Core i7-1165g7, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e di un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD ASUS ZenBook Flip 13 OLED in offerta a 699,99 euro ; il notebook presenta processore Intel Core i5-1135G7, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e display OLED touch da 13,3 pollici con risoluzione Full HD

; il notebook presenta processore Intel Core i5-1135G7, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e display OLED touch da 13,3 pollici con risoluzione Full HD MacBook Air M1 in offerta a 899,90 euro; il modello in sconto è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di storage

Dando un’occhiata alle altre categorie di prodotti, in offerta su eBay troviamo:

I prodotti selezionati sono solo alcuni esempi delle tante offerte proposte da eBay con questa nuova ondata di sconti. Per un quadro completo sulle proposte dello store, infatti, è possibile consultare la pagina ufficiale della promozione che trovate linkata qui di seguito.

Da notare, inoltre, che i prodotti in offerta su eBay sono disponibili con consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, inoltre, è possibile (e consigliabile) optare per il pagamento tramite PayPal che consente anche di scegliere l’opzione del pagamento in 3 rate senza interessi che consente di dilazionare il saldo di quanto dovuto per il dispositivo scelto.

