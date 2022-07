Se siete alla ricerca di offerte per un nuovo notebook in questo caldo lunedì di luglio, sappiate che sullo store online di Lenovo è attiva in questo momento un’iniziativa promozionale molto interessante, grazie alla quale è possibile portarsi a casa diversi prodotti con sconti significativi, in alcuni casi si arriva persino al 60% rispetto al prezzo di listino.

Prima di entrare nel merito di queste nuove offerte, vi ricordiamo che giusto questa mattina sono partite le nuove Offerte Tech di eBay, mentre nei giorni scorsi Acer aveva lanciato la propria versione dei Saldi Estivi e Unieuro aveva rilanciato il Summer Black Friday. Senza ulteriori indugi, andiamo ora a scoprire le proposte di Lenovo.

Offerte notebook sullo store online di Lenovo

Tutte le offerte di seguito descritte sono attive nel momento in cui scriviamo sullo store online italiano di Lenovo. Gli sconti applicati sono davvero molto consistenti, prevedono l’applicazione di un codice eCoupon dedicato, che permette di dare una belle sforbiciata ai prezzi di listino. I prodotti coinvolti nella promozione in argomento sono tanti e vari e coprono diverse fasce di prezzo, pertanto potrebbero soddisfare le esigenze di tanti utenti.

Ecco tutte le offerte disponibili:

Queste e tutte le altre offerte sono disponibili al link sottostante:

Offerte notebook sullo store online di Lenovo

Leggi anche: migliori notebook di luglio 2022

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto. Infine, tra pochi giorni ci sarà l’Amazon Prime Day 2022, salvate tra i preferiti la nostra pagina dedicata per non perdervi nessuna offerta.