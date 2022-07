Lo store di Acer dà il via ai Saldi Estivi con una nuova serie di offerte a disposizione degli utenti fino al prossimo 12 di luglio. Gli sconti proposti dallo store della casa taiwanese riguardano buona parte della sua articolata e ricca gamma di prodotti con la possibilità di ottenere un risparmio fino al 50% sul prezzo del dispositivo proposto in offerta. Tra i prodotti in sconto troviamo, naturalmente, i notebook oltre che diversi monitor e altri accessori per PC. Ecco una panoramica completa delle nuove offerte Acer disponibili con l’inizio di luglio.

Acer lancia i Saldi Estivi: ecco le migliori offerte

Le nuove promozioni disponibili sullo store di Acer consentono di ottenere fino al 50% di sconto sui prodotti in offerta. Lo sconto viene applicato direttamente nel carrello, senza la necessità di aggiungere codici di alcun tipo. Consultando la pagina dedicata alla promozione, che trovate linkata a fine articolo, è possibile scoprire l’elenco completo delle offerte Acer. Di seguito, invece, proponiamo una selezione dei migliori sconti disponibili.

Tra i notebook da gaming in offerta troviamo:

Acer Nitro 5 in offerta a 1799 euro invece di 2.299 euro ; il notebook presenta processore AMD Ryzen 7 5800H , 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e scheda video RTX 3080 oltre che un display da 15,6 pollici con risoluzione QHD e refresh rate da 165 Hz

; il notebook presenta processore , 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e scheda video oltre che un display da 15,6 pollici con risoluzione QHD e refresh rate da 165 Hz Predator Helios 300 in offerta a 1.599 euro invece di 1.899 euro ; il notebook può contare su Intel Core i7 11800H , 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e scheda video RTX 3060 oltre che un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate da 144 Hz

; il notebook può contare su , 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e scheda video oltre che un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate da 144 Hz Predator Triton 300 SE in offerta a 1299 euro invece di 1.799 euro; il notebook presenta un processore Intel Core i7 11370H, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e scheda video RTX 3060 oltre che un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate da 144 Hz

Ecco, invece, alcuni dei migliori ultra-portatili Acer in offerta:

Ecco, invece, i migliori monitor in offerta:

Predator X25 in offerta a 499 euro invece di 799 euro ; si tratta di un monitor da 24,5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e refresh rate da 360 Hz; il pannello ha tecnologia IPS e supporta G-Sync

; si tratta di un monitor da 24,5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e refresh rate da 360 Hz; il pannello ha tecnologia IPS e supporta G-Sync Acer Nitro XV2 in offerta a 399 euro invece di 549 euro ; il monitor presenta un display da 31,5 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz oltre che con pannello IPS e supporto FreeSync Premium

; il monitor presenta un display da 31,5 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz oltre che con pannello IPS e supporto FreeSync Premium Predator XB3 in offerta a 799 euro invece di 899 euro; il monitor è dotato di un pannello da 27 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 275 Hz, tecnologia IPS, G-Sync

I prodotti selezionati sono solo una parte delle tante proposte dei Saldi Estivi di Acer. Per un quadro completo sulle offerte è possibile sfruttare il link che riportiamo qui di sotto. Ricordiamo che le offerte sono valide fino al prossimo 12 luglio (o fino ad esaurimento scorte).

Sui prodotti in offerta, inoltre, è possibile beneficiare della consegna gratuita in 1-4 giorni lavorativi. Da notare, inoltre, che per il pagamento c’è la possibilità di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna oppure con PayPal, per rendere ancora più comodo l’acquisto. Per tutti i dettagli sulle offerte rimandiamo al link qui di sotto:

>> Scopri qui tutte le offerte dei Saldi Estivi di Acer <<