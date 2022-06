Meta, nella persona del CEO Mark Zuckerberg, ha comunicato interessanti novità riguardo i metodi di monetizzazione su Facebook e Instagram con un’attenzione speciale dedicata ai Reels e agli introiti dei creatori di contenuti.

L’annuncio è arrivato tramite un post sul profilo Facebook di Zuckerberg in cui comunica che Meta non tratterrà commissioni sui guadagni dei creatori di contenuti di Instagram e Facebook fino al 2024. La decisione originale venne presa in pieno lock-down due anni fa con l’intenzione di aiutare i piccoli creators abolendo le commissioni dai loro guadagni fino al 2022.

Ebbene, tale data di scadenza è stata prolungata di altri due anni e riguarderà tutti i modi in cui i creatori di contenuti generano guadagni sulla piattaforma.

Meta annuncia nuovi metodi di monetizzazione per i creators e presto gli NFT

Il fondatore di Facebook ha spiegato come tale decisione sia mossa dalla direzione intrapresa dalla cosiddetta platform economy (il sistema mediante il quale i creators generano contenuti e guadagnano attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma che li ospita): “Ci stiamo dirigendo verso un futuro in cui sempre più persone possono svolgere il lavoro creativo che amano e voglio che piattaforme come la nostra svolgano un ruolo nel farlo accadere”.

In aggiunta ai classici metodi di monetizzazione, Meta ha annunciato interessanti strumenti che renderanno la vita più facile ai creators ampliando le possibilità di monetizzazione dei propri contenuti.

Tra questi troviamo gli Abbonamenti Interoperabili: da adesso, infatti, sarà possibile per i creators offrire accesso a gruppi Facebook esclusivi anche ad abbonati legati ad altri social di Meta dando vita a veri e propri abbonamenti multi-piattaforma.

Grandi novità anche per i gli Instagram Reels che d’ora in avanti sarà possibile pubblicare e monetizzare in maniera incrociata anche su Facebook oltre che su Instagram grazie al programma Reels Play Bonus.

Un’annuncio cruciale legato all’economia della piattaforma è sicuramente il Creator Marketplace, già in fase di test: “Un luogo prestabilito su Instagram dove i creatori possono essere scoperti e pagati e dove i brand possono condividere nuove opportunità di partnership.”

In conclusione il CEO ha annunciato nuovi piani legati al mondo dei Digital Collectibles confermando come il progetto legato agli NFT su Instagram e Facebook sia più vivo che mai e in continua espansione.

L’ambizioso obiettivo dichiarato da Zuckerberg è quello di render possibile la pubblicazione incrociata di NFT su Facebook e Instagram. In quest’ultimo caso, molto presto, dovrebbe partire un programma che testerà gli NFT nelle Instagram Stories utilizzando SparkAR, il tool di Meta per la realizzazione di contenuti in realtà aumentata.

