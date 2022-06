In attesa dell’attesissimo debutto delle nuove schede video della gamma RTX 4000, pronte al debutto nel corso delle prossime settimane, NVIDIA rinnova la sua offerta di GPU con una nuova proposta per la fascia bassa. Debutta ufficialmente la nuova GTX 1630. Si tratta di una scheda video basilare, pensata per gli utenti che hanno esigenze limitate ma che hanno ugualmente la necessità di poter contare su di una buona capacità di calcolo per la gestione del comparto grafico del proprio PC desktop. La nuova GTX 1630 rappresenta, quindi, la nuova proposta d’accesso alla gamma di schede video dedicate di casa NVIDIA. Ecco tutti i dettagli sul progetto:

NVIDIA presenta la nuova scheda video GeForce GTX 1630: si tratta dell’entry level della gamma

Il carattere di scheda di fascia (molto) bassa è chiarito dalle specifiche tecniche della nuova GTX 1630 di NVIDIA. La scheda può contare sulla GPU Turing TU117-150 a 12 nm. Si tratta di una versione depotenziata della GPU montata dalla GTX 1650 presentata nel 2020. La nuova scheda di NVIDIA presenta 512 Cuda Core (sulla GTX 1650, invece, ne troviamo 896).

Il Boost Clock è di 1785 MHz mentre la memoria è di 4 GB GDDR6 con un clock di 12 Gbps. Il Memory Bus è a 64 bit con un Bandwidth di 96 GB/s (la GTX 1650 ha, rispettivamente, un Memory Bus da 128 bit e un Bandwidth da 192 GB/s). Il TDP è di 75 W. Come lascia intendere già una prima veloce lettura delle specifiche tecniche, la nuova GTX 1630 presenterà prestazioni inferiori alla GTX 1650 oltre che alla GTX 1050 Ti (con GPU Pascal) del 2016.

La nuova entry level, quindi, non punta a stupire in termini di performance grafiche. Si tratta di un progetto pensato per soddisfare le esigenze degli utenti alla ricerca di una GPU economica ed in grado di gestire carichi di lavoro molto leggeri, su PC desktop di fascia bassa. Alcune versioni della nuova GTX 1630 saranno realizzate con un form factor compatto per poter essere installate facilmente in un case ITX.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, NVIDIA ha confermato il lancio della nuova GTX 1630 in Cina. La scheda video arriverà sul mercato con un prezzo di listino di 1000-1100 RMB (dipende dal modello). In arrivo ci sono sia versioni con singola ventola che versioni con doppia ventola. Stando a quanto rivelato da EVGA, inoltre, la GTX 1630 sarà commercializzata negli USA ad un prezzo di 199,99 dollari mentre Colorful ha anticipato il rilascio di un modello al prezzo di 169,99 dollari.

Per il momento, invece, non ci sono conferme sul prezzo per l’Europa della nuova scheda video di NVIDIA. Maggiori dettagli potrebbero arrivare nelle prossime settimane. La scheda video di NVIDIA dovrebbe attestarsi su di un listino di 200 euro con un prezzo effettivo che potrebbe essere di qualche decina di euro inferiore. Il debutto ufficiale della scheda nei negozi europei, infatti, potrebbe essere programmato per la fine dell’estate.

