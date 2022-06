CATL (Contemporary Amperex Tecnology) società cinese specializzata nella produzione di batterie per auto elettriche, ha svelato al mondo di essere in procinto di iniziare la produzione di massa della sua nuova batteria Qilin: il dispositivo di nuova generazione dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno, con efficienza e densità energetica maggiori.

Qilin è pronta a segnare un nuovo standard

Qilin è il nome che è stato scelto per il nuovo accumulatore di CATL, che può vantare una percentuale attiva rispetto al volume del 72%, si tratta del valore più alto al momento disponibile a livello globale. La batteria è stata completamente riprogettata per consentirle di raggiungere questo valore, e avrà una densità energetica di 255 Wh/kg; tutto ciò, a detta dell’azienda, consentirà alle vetture sulle quali verrà montata di disporre di un’autonomia di ben 1000 km.

Come già detto, il lavoro di progettazione è stato fondamentale per raggiungere questi risultati, Qilin sarà in grado di supportare in maniera migliore le ricariche ad alta potenza, grazie ad una migliore gestione termica. Ciò è stato possibile grazie ad un nuovo sistema di raffreddamento delle celle, con un potere di scambio di calore quattro volte superiore ai sistemi tradizionali, in uno spazio oltretutto ridotto; la migliore gestione degli spazi inoltre ha permesso di aumentare la capacità energetica della batteria del 6%.

Non è dato sapere al momento, se vi siano già in essere accordi con qualche casa automobilistica, interessata ad implementare Qilin sulle proprie vetture, ma CATL ha dichiarato che a partire dal 2025 fornirà celle cilindriche di nuova generazione a BMW (ma non è chiaro se si tratti di Qilin o di un prodotto inedito non ancora presentato).

L’azienda, come tante altre realtà, non ha avuto un periodo particolarmente roseo nel primo trimestre dell’anno; i suoi utili infatti sono diminuiti del 24% a causa dell’aumento dei costi delle materie prime. Ciò nonostante, gli sforzi per tentare di mantenere il ruolo di leader del settore non mancano; sembra infatti che CATL sia pronta ad avviare la produzione di batterie per auto elettriche anche negli Stati Uniti, con l’ovvio scopo di consolidare sempre più la propria posizione.

Potrebbe interessarti anche: Mercedes esagera, superati i 1200 km senza mai ricaricare