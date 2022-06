Si chiama Proteus ed è il nuovo robot completamente autonomo annunciato da Amazon, un dispositivo che secondo alcuni ci avvicina sempre più ad un futuro in cui i lavoratori “umani” potrebbero essere sempre più rari negli stabilimenti industriali.

Questa, ovviamente, è la prospettiva di chi teme che le macchine possano riuscire a prendere il posto della forza lavoro umana mentre gli appassionati di tecnologia guarderanno senza dubbio con grande curiosità a tale nuovo robot, capace di muoversi in sicurezza tra i dipendenti umani (ciò a differenza di alcuni precedenti modelli, che venivano tenuti separati in apposite aree).

Il futuro di Amazon affidato ai robot

Il team di Amazon ci ha tenuto a precisare che i robot Proteus possono vantare una “tecnologia avanzata di sicurezza, percezione e navigazione” e, nel momento in cui una persona si avvicina, si fermano per ricominciare a muoversi soltanto dopo che la stessa si è allontanata.

Ecco una breve dimostrazione dei robot Proteus:

Ma Amazon ha anche altre novità per quanto riguarda i dispositivi robotici da utilizzare nei suoi stabilimenti, come ad esempio Cardinal, un braccio in grado di sollevare e spostare pacchi fino a 20 kg. Il colosso dell’e-commerce prevede di renderlo operativo nel corso del 2023.

Ed ancora, Amazon ha studiato una soluzione che consentirà ai suoi dipendenti nei magazzini di mettere da parte lo scanner per la lettura dei codici a barre: ciò sarà possibile grazie a un sistema di telecamere che riconosce i pacchi senza fermarsi per scansionare l’etichetta. Il seguente video ci offre una dimostrazione di tale soluzione e mette in risalto il notevole vantaggio in termini di tempo e fatica:

Probabilmente in molti non si stupiranno di apprendere che queste novità di Amazon sono state accolte anche da diverse critiche, soprattutto da parte di chi teme che il colosso statunitense possa nei prossimi anni progettare la sostituzione della manodopera “tradizionale” con robot, sebbene l’azienda abbia già escluso di avere tale obiettivo.

Amazon, infatti, ha messo in evidenza che tutti i suoi nuovi robot potrebbero effettivamente aiutare a migliorare la sicurezza, lasciando i compiti più pericolosi a questo tipo di macchine e riducendo così gli infortuni tra i suoi dipendenti.

