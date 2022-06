Il portale WABetaInfo è specializzato nello scovare nuove funzionalità in sperimentazione per WhatsApp, ma questa volta il team propone un’idea per una funzionalità che potrebbe tornare utile per gli utenti della popolare app di messaggistica. Il concept suggerisce un modo per migliorare la funzionalità “Non disturbare”.

Qualche settimana fa la possibilità di rilevare se la modalità “Non disturbare” è abilitata nelle Impostazioni dell’iPhone è stata rilasciata per alcuni beta tester su iOS. WhatsApp utilizza queste informazioni per informare l’utente se una chiamata è stata persa a causa di questa modalità.

Ecco come WhatsApp potrebbe migliorare la modalità “Non disturbare”

Dal momento che WhatsApp è in grado di rilevare lo stato “Non disturbare” utilizzando un’API di iOS 15, l’azienda potrebbe utilizzare le stesse informazioni per sviluppare un’altra funzionalità già disponibile su iMessage, ossia la possibilità di condividere lo stato di tale modalità direttamente all’interno delle chat.

Come si può vedere nel concept qui sopra, quando l’utente apre una chat WhatsApp con contatti che hanno la modalità “Non disturbare” abilitata, un nuovo messaggio di sistema posizionato in fondo alla chat permetterà di capire se un contatto è disponibile per una conversazione.

Naturalmente non tutti potrebbero voler condividere queste informazioni su WhatsApp, pertanto si renderebbe utile un nuovo interruttore direttamente nelle impostazioni di WhatsApp per gestire questa funzionalità.

Questa idea potrebbe essere sviluppata anche su WhatsApp beta per Android poiché esiste un’apposita API ufficiale che consente di ottenere lo stato della modalità. Fateci sapere nei commenti se trovereste utile una funzionalità come questa.

