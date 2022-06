Costa poco, è ergonomica ed è dedicata a chi gioca col PC questa nuova tastiera Razer Ornata V3. Parliamo di un dispositivo con switch Razer Mecha-membrane, una tecnologia che promette un feedback più morbido rispetto alle tastiere meccaniche, pur garantendo sensazioni che mirano a essere simili proprio a queste ultime. C’è anche la versione Ornata V3 X, con switch a membrana più silenziosi e un prezzo molto più aggressivo, ma per saperne di più seguiteci.

Caratteristiche e dettagli delle tastiere Ornata V3 e V3 X

Ornata V3 è il modello di punta delle due tastiere in questione, modello tuttavia piuttosto economico che si presenta con un design compatto ma full-size, con illuminazione Razer Chroma RGB con 10 zone di illuminazione, tasti multimediali dedicati e retroilluminati, con annesso un poggiapolsi ergonomico e magnetico, a garanzia di comodità.

Gli switch Razer Mecha-membrane, dicevamo, sono fondamentalmente la peculiarità di questa nuova Razer Ornata V3, una tastiera che grazie a questi ultimi offre un tocco più “morbido e ammortizzato, per il massimo comfort nelle sessioni di gioco tiene a sottolineare il produttore, pur senza perdere il feedback sonoro apprezzato dai gamer e non solo. I keycaps sono realizzati in ABS e hanno un rivestimento UV che li rende meno soggetti ai graffi e all’usura.

Ornata V3 X è invece la tastiera più economica, che da quest’ultima si differenzia per via della presenza di più classici switch a membrana, decisamente più silenziosi ma che immaginiamo restituiscano un feedback non allo stesso livello dei suddetti.

Per il resto, questo modello presenta il medesimo fattore di forma compatto e a basso profilo, offre la stessa fattura indicata relativamente ai keycaps ed è resistente agli schizzi d’acqua. Non manca nemmeno, il poggiapolsi removibile e l’illuminazione Razer Chroma RGB, in questo caso a una sola zona.

Prezzi e disponibilità delle tastiere Razer Ornata V3 e V3 X

Siamo alle conclusioni, ma il loro pezzo forte si trova proprio qui, come anticipato. Ornata V3 e soprattutto Ornata V3 X sono delle tastiere piuttosto economiche, considerando i prezzi di listino con cui arrivano sul mercato italiano: 99,99 euro la prima, e appena 49,99 euro la seconda, che per quel che offrono sono cifre decisamente allettanti.

Sono già disponibili sul mercato italiano: le potete acquistare sul sito web ufficiale di Razer, ma presto le troverete anche su Amazon.

