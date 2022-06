Nel settore delle VPN rappresenta uno dei mostri sacri, da molti ritenuta la VPN più veloce in circolazione: stiamo parlando di NordVPN. Il celebre servizio, molto attento alla privacy degli utenti, è ora disponibile con un forte sconto: potrete infatti portarvi a casa l’abbonamento completo di 2 anni pagandolo il 68% in meno.

NordVPN sconta l’abbonamento completo di due anni

Grazie all’iniziativa di NordVPN potrete acquistare l’abbonamento completo di 2 anni a soli 4,69 euro al mese, con una spesa totale di 112,56 euro invece del prezzo originale di 352,08 euro.

La VPN in questione offre oltre 5450 server distribuiti in 60 Paesi, e vanta inoltre un proprio strumento crittografico per offrire ai propri utenti il massimo della sicurezza. L’abbonamento in offerta include inoltre diversi bonus quali un gestore di password multipiattaforma, un data breach scanner (con cui controllare se le vostre password, indirizzi email o dati bancari sono stati violati) e ben 1 TB di spazio di archiviazione online per i vostri dati, al sicuro su un cloud privato.

Insomma se siete interessati affrettatevi, perché l’offerta in questione scade fra circa 9 ore; per usufruire dell’iniziativa vi basta seguire il link sottostante.

