Visto che Playstation 5 è una console dalle dimensioni non indifferenti, uno youtuber ha creato un prototipo che è molto più compatto dell’originale. Ecco la sua PS5 “Slim”.

Matt Perks, noto come DIY Perks su YouTube, ha seguito l’esempio di Sony per le versioni slim di PSX e Playstation 2 portando all’esterno della Playstation 5 gli elementi più ingombranti: l’alimentatore e il sistema di raffreddamento.

PS5 “slim”: Ecco il primo prototipo fai-da-te

Il risultato è una sottile console in rame che contiene i componenti chiave della PS5 e un modulo esterno che può essere nascosto. Con questa soluzione fatta in casa la PS5 sterna diventa sensibilmente più compatta con dimensioni vicine a quelle di una custodia per DVD e molto più attraente accanto a una smart TV.

Un sistema di raffreddamento ad acqua personalizzato sostituisce la soluzione di raffreddamento esistente che utilizza un enorme dissipatore e fogli di rame per incanalare l’acqua necessaria per rinfrescare la CPU.

Questo foglio include anche diversi ponti termici per aiutare a raffreddare componenti cruciali come l’SSD e i circuiti di alimentazione collegati alla scheda madre della Playstation 5.

Dopo un primo tentativo fallimentare, la soluzione è stata in grado di eseguire correttamente i giochi senza problematiche, con alcuni benefici anche per la temperatura della console, in particolare per quanto riguarda RAM e VRM.

Chiaramente stiamo parlando di un’operazione di modding drastica effettuata anche con strumenti da officina. Ecco il video che spiega l’intera operazione.

