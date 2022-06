Oggi e domani potete acquistare i prodotti dell’ecosistema Xiaomi sul sito ufficiale mi.com a prezzi ancora più interessanti grazie a nuovi codici sconto: la casa cinese propone quattro coupon che vanno a scontare il 10% in base alla cifra totale. Ecco come approfittarne e come utilizzarli.

Fino a 50 euro di sconto sui prodotti dell’ecosistema Xiaomi con questi coupon

I nuovi coupon sono da 5, 10, 20 o 50 euro e sono validi solo fino alle 23:59 del 22 giugno 2022 sui prodotti dell’ecosistema Xiaomi. Oltre agli smartphone Android, che risultano tra i più popolari prodotti della casa cinese, come ormai dovreste sapere l’azienda ne commercializza numerosi altri come TV, elettrodomestici smart, videocamere di sorveglianza, luci e illuminazione smart, monopattini elettrici, router, monitor, range extender, asciugacapelli, bilance smart e tanto altro.

Molti di questi possono rientrare nella promozione offerta dai nuovi coupon, facilmente utilizzabili raggiungendo determinate soglie di spesa. Precisamente:

5 euro di sconto con una spesa di almeno 50 euro con il codice MR50

con una spesa di almeno con il codice 10 euro di sconto con una spesa di almeno 100 euro con il codice MR100

con una spesa di almeno con il codice 20 euro di sconto con una spesa di almeno 200 euro con il codice MR200

con una spesa di almeno con il codice 50 euro di sconto con una spesa di almeno 500 euro con il codice MR500

I voucher qui sopra sono cumulabili con altri sconti presenti sul sito, ma risultano applicabili solo ai prodotti ecosystem. Per procedere all’acquisto dei prodotti e sfruttare i coupon potete seguire il link qui in basso. Ricordatevi che potete superare le soglie descritte qui sopra anche sommando più prodotti, approfittando delle offerte già disponibili sul sito, e non tentennate troppo perché i coupon hanno una validità di poche ore.

Acquista su mi.com

