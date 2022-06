Negli ultimi dodici mesi sono stati tanti gli italiani che hanno finito per appassionarsi alla Lotteria degli Scontrini, una delle iniziative studiate dal Governo per incentivare l’uso dei vari strumenti per i pagamenti elettronici, combattere l’evasione fiscale e accrescere il giro d’affari dei negozi fisici.

Da alcune settimane si vociferava di una possibile rivoluzione di questa iniziativa e, a quanto pare, il Governo ha davvero deciso di apportare un importante cambiamento nell’ambito delle varie misure introdotte con il PNRR.

La Lotteria degli Scontrini cambia e diventa immediata

In pratica, gli utenti non dovranno più attendere le estrazioni periodiche per scoprire se hanno vinto o meno, in quanto la Lotteria degli Scontrini diventa immediata: ciò significa che, al momento del pagamento al negozio, sapranno subito se hanno vinto o meno uno dei premi in palio.

Possono partecipare a tale iniziativa i maggiorenni che risiedono sul territorio italiano e che, all’atto dell’acquisto di un prodotto, utilizzino un metodo di pagamento elettronico (come carte di credito, carte di debito o carte prepagate, del quale peraltro devono essere titolari) e associno il proprio codice lotteria.

Alla base della decisione di introdurre questa importante modifica vi è lo scarso successo ottenuto dalla Lotteria degli Scontrini, iniziativa accolta con grande curiosità dagli utenti nel febbraio del 2021, quando è stata lanciata ma che, con il passare dei mesi, ha via via perso il suo appeal.

Stando ai dati diffusi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a marzo del 2021 gli scontrini mensili associati a questa iniziativa si sono avvicinati a quota 25.000 unità ma già in autunno la media è scesa a 5.000 scontrini al mese.

La speranza del Governo è che scoprire subito se si ha vinto possa aiutare la Lotteria degli Scontrini a divenire più popolare e a vivere così una sorta di seconda giovinezza.

Potrebbe interessarti anche: la guida per partecipare alla Lotteria degli Scontrini