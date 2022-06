È di oggi la notizia di una nuova partnership fra Enel X e Arrival, il cui obbiettivo è favorire l’espansione del trasporto pubblico elettrificato, attraverso soluzioni sempre più competitive e performanti. I primi test dell’Arrival Bus verranno effettuati da Enel X in Italia, presso l’autodromo di Vallelunga, per esaminare le principali caratteristiche del mezzo; inoltre verranno anche utilizzati i servizi avanzati di ricarica di Enel X Way.

Enel X vuole elettrificare i bus a livello globale con l’aiuto di Arrival

L’unione delle forze delle due società, permetterà ad Enel X di aumentare e rafforzare la propria offerta alle autorità preposte al trasporto pubblico in tutto il mondo, l’obbiettivo dell’azienda è infatti quello di raggiungere entro il 2030 oltre 20.000 autobus elettrici serviti.

Tralasciando il mercato cinese, Enel X è ad oggi il maggior fornitore globale di bus elettrici, vantando una flotta di ben 3.200 e-bus sparsi per il mondo; tutto ciò grazie anche all’ampia possibilità di personalizzazione dell’offerta che include diversi modelli di business, fra cui anche opzioni di leasing e servizi chiavi in mano (supporto completo alla progettazione, veicoli, opzioni di finanziamento, leasing della batteria).

Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X ha dichiarato: “La partnership con Arrival è un altro passo importante verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di elettrificare il trasporto pubblico a livello globale. Le autorità del trasporto pubblico devono affrontare sfide significative nel rendere le città più intelligenti e più sostenibili e offrendo le nostre soluzioni di trasporto pubblico insieme alla nostra pluriennale esperienza globale, noi vogliamo dare un solido supporto per rendere tutto questo una realtà. Gli autobus in arrivo sembrano molto promettenti. Sono un mezzo di trasporto tecnologicamente avanzato che, se integrato nella nostra offerta di valore, può potenzialmente fornire operatori e utenti finali con la migliore esperienza cliente possibile”.

Arrival da parte sua, ha recentemente ottenuto importanti certificazioni UE, fondamentali per la diffusione degli autobus per il trasporto di passeggeri sulle strade europee; Avinash Rugoobur, presidente di Arrival ha così manifestato l’entusiasmo della società per la nuova partnership: “Siamo molto entusiasti di collaborare con Enel X ed Enel X Way per assistere gli operatori di autobus e le città di tutto il mondo mentre accelerano la transizione ai veicoli elettrici, portando aria più pulita nelle nostre città. Il nostro autobus elettrico mira a stabilire nuovi standard nell’esperienza dei passeggeri riducendo i costi per gli operatori. Producendo i nostri veicoli in microfabbriche locali, stiamo promuovendo una transizione verde globale che sia equa, portando lavoro alle comunità locali, utilizzando fornitori locali e costruendo veicoli progettati per i mercati locali“.

A livello globale cresce sempre più la domanda di tecnologie ad emissioni zero, tanto da parte dei consumatori quanto di governi e investitori. Lo scopo principale è dunque quello di dare una spinta in più alla transizione verde, rendendo le città luoghi migliori in cui vivere grazie ad ecosistemi di mobilità elettrica sostenibili.

