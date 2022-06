La serie LEGO Ideas si arricchisce di un nuovo elemento, nato dalla creatività di Hsinwei Chi, fan taiwanese che ha visto diventare realtà la propria creazione lo scorso anno, dopo averla inserita nella piattaforma Ideas. Da sempre la piattaforma permette agli appassionati di condividere i propri progetti e di vederli realizzati grazie all’aiuto dei master designer LEGO.

Quartetto Jazz LEGO Ideas

La musica assume una nuova forma con il set Quartetto Jazz LEGO Ideas, che permette di creare una jazz band che suona sul palco. Sono presenti un pianoforte a coda, una tromba, un contrabbasso e una batteria jazz. Il risultato finale è un set che può essere esposto su qualsiasi libreria, mobili da soggiorno o studio, da guardare ascoltando la propria musica jazz preferita.

Hsinwei Chi, designer e fan LEGO Ideas, ha così commentato il lancio della propria creazione:

““Non c’è niente come il calore trasmesso dalla musica jazz! Quando ho progettato questo set, volevo che i mattoncini LEGO catturassero la stessa vitalità musicale di un’esibizione dal vivo. Proprio come le costruzioni LEGO, il jazz è composto da uno spirito libero e creativo, in grado di regalare relax e svago alla mente. Per questo, spero che quando il set Quartetto Jazz LEGO® Idea sarà costruito ed esposto nelle abitazioni, le persone riusciranno a sentire un legame con la musica ancora più forte.“

Il nuovo set, il numero 42 nella serie LEGO Ideas, è composto da 1.606 mattoncini ed è pensato per un pubblico adulto, o comunque di appassionati, anche se la sua costruzione può rappresentare una sfida divertente anche per i più piccoli. Una volta assemblato misura 43 x 16 x 20 centimetri, diventando quindi un elemento di arredo molto piacevole da esporre in casa.

Molto interessante la possibilità di costruirlo in collaborazione con altri tre amici, vista la presenza di quattro manuali di istruzioni. Ogni elemento potrà poi essere collegato agli altri per realizzare delle composizioni altamente personalizzate. A testimonianza del proprio impegno per sostenere l’inclusività, LEGO ha inserito quattro musicisti, uomini e donne, con diverse tonalità di pelle.

Prezzo e disponibilità

Il set Quartetto Jazz LEGO Ideas sarà in vendita a partire dal primo luglio nei LEGO Store e su LEGO.com al prezzo di 99,99 euro, mentre dal primo ottobre sarà possibile acquistarlo anche presso Toys Center, Global Ingross e SME. Per gli iscritti al programma VIP l’accesso in anteprima per l’acquisto del nuovo set parte il 28 giugno.