Con l’obiettivo di rendere disponibili all’utenza le informazioni e i servizi INPS in una logica multicanale, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ieri ha annunciato di aver realizzato la funzionalità INPS Notizie per agli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Per chi utilizza Alexa il nuovo servizio informativo dell’INPS è attivabile tramite l’app sullo smartphone, oppure chiedendo direttamente all’assistente vocale pronunciando: “Alexa abilita INPS Notizie”, o qualsiasi altra frase che contenga le parole chiave “INPS ” e “notizie”.

Per chi utilizza Google Assistant non è richiesta alcuna installazione, poiché sarà sufficiente pronunciare una frase del tipo: “Ok Google, apri INPS notizie”.

In queste modalità è possibile consultare, e soprattutto ascoltare, le ultime dieci news e gli ultimi dieci comunicati stampa dell’Istituto, inoltre sui dispositivi touchscreen l’utente potrà scorrere e visualizzare in la lista delle news e i relativi contenuti.

Una volta attivata, la funzionalità “INPS Notizie” permetterà di ascoltare le news e i comunicati in ordine cronologico, quindi la prima notizia sarà quella più recente, effettuare una ricerca per testo, filtrare le notizie e i comunicati per data.

Il servizio è parte delle attività di innovazione previste dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’attuazione del PNRR.

