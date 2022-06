La gamma di cuffie MOMENTUM di Sennheiser a breve accoglierà un nuovo prodotto in grado di fornire un ascolto sofisticato attraverso un suono di qualità superiore.

Le prossime cuffie over-ear MOMENTUM 4 Wireless alzano ulteriormente l’asticella proponendo il suono migliore della categoria, l’avanzata cancellazione adattiva del rumore e un design completamente nuovo che offre un comfort eccellente.

Il prodotto sfodera un nuovissimo design leggero ottimizzato per le prestazioni acustiche, con cuscinetti imbottiti profondi per garantire un comfort eccezionale e duraturo. I cuscinetti auricolari in pelle sintetica offrono sia un comfort ottimale che un’elevata precisione nella riproduzione del suono e nella cancellazione attiva del rumore, inoltre la durata della batteria è stimata in ben 60 ore.

Le cuffie Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless nei dettagli

Queste cuffie adottano la tecnologia Signature Sound di Sennheiser che consente agli utenti di assaporare la musica come mai prima d’ora, grazie anche a un sistema di trasduttori da 42 mm ispirato agli audiofili che offre dinamica, chiarezza e musicalità brillanti per fornire a chi le indossa un eccezionale suono ad alta fedeltà.

Gli altoparlanti angolati delle cuffie MOMENTUM 4 Wireless assicurano che il suono sia leggermente incanalato dalla parte anteriore verso le orecchie dell’utente per creare un ambiente di ascolto più naturale, mentre la risposta vocale avanzata fornisce chiamate ottimizzate e un accesso più semplice all’assistente vocale.

Il prodotto offre inoltre molteplici opzioni di personalizzazione per consentire agli utenti di adattare il suono alle loro preferenze specifiche.

L’immagine promozionale visibile in copertina mostra uno scorcio del prodotto giusto per stuzzicare il palato degli audiofili in attesa del lancio globale previsto ad agosto. Per il momento non ci sono informazioni relative al prezzo delle cuffie MOMENTUM 4 Wireless.

