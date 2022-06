Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova funzionalità che al momento è disponibile soltanto per i possessori di un dispositivo iOS.

In particolare, la nuova funzione è stata studiata per aiutare gli utenti a capire il motivo per il quale hanno perso le chiamate: ci riferiamo, infatti, al supporto per rilevare quando la Modalità Non disturbare è abilitata.

WhatsApp sfrutta in modo intelligente un’API di iOS 15

Così come apprendiamo da WABetaInfo, WhatsApp ora supporta un’altra API di iOS 15, ossia la possibilità di rilevare se la Modalità Non disturbare è abilitata e lo fa in un modo piuttosto intelligente, così come viene dimostrato dal seguente screenshot:

In pratica, quando un utente riceve una chiamata WhatsApp e le sue notifiche sono disattivate in quanto ha abilitato la Modalità Non disturbare, nell’elenco della cronologia delle chiamate sarà mostrata una nuova etichetta (in blu), che indica che ha perso la chiamata poiché è stata silenziata dalla Modalità Non disturbare.

Bisogna tenere presente che queste informazioni non sono condivise con il servizio di messaggistica o con l’utente che sta effettuando la chiamata e, pertanto, vengono salvate solo nel database locale dell’app.

Inoltre è bene ricordare che per sfruttare tale nuova funzionalità sarà necessario utilizzare l’app di messaggistica su un dispositivo basato almeno su iOS 15 (in quanto l’API che usa è supportata da tale versione del sistema operativo).

Allo stato attuale questa nuova funzionalità è disponibile soltanto per gli utenti con WhatsApp Beta per iOS ma presto dovrebbe essere implementata in una versione stabile dell’applicazione e messa a disposizione anche di tutti gli altri.

Potete scaricare la versione più recente di WhatsApp per iOS dall’App Store seguendo questo link.

