La decisione di digitalizzare il patrimonio culturale e artistico ucraino è mirato a impedire che nella concitazione degli eventi bellici qualcosa possa andare perso, o meglio possa essere sottratto, come del resto avviene in occasioni di questo genere. In pratica, il progetto permetterà di posizionare una vera e propria finestra digitale sul DNA culturale del Paese, permettendo la visualizzazione degli oggetti che lo compongono come se fossero accolti in un unico spazio.

In pratica si tratterà di una sorta di museo virtuale il quale consentirà anche una catalogazione dei tanti manufatti e opere culturali messe in pericolo dalle vicende belliche. Considerato come le stesse non appaiano destinate a terminare presto, può essere considerata una decisione assolutamente comprensibile.

Lo stesso Chobanian ha poi voluto sottolineare che si tratta di un progetto nazionale, pur non essendo sotto egida governativa. Quello che sarà condotto in porto dalla Blockchain Association of Ukraine non vede alcun interesse privato in gioco e non intende assolutamente essere collegato a interessi ristretti, almeno a parole.

Anche gli NFT sono destinati a finanziare lo sforzo bellico dell’Ucraina

Proprio la tokenizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese conferma la posizione centrale assunta dal presidente dell’associazione, noto per essere il fondatore dell’exchange Kuna e già incaricato dal governo di Kiev della gestione del Crypto Fund of Ukraine, ovvero il fondo destinato ad accogliere le donazioni in criptovaluta destinate a sostenere lo sforzo bellico del Paese.