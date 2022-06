La gamma di accessori e periferiche di ASUS Republic of Gamers, meglio nota come ROG, si amplia con il debutto di Chakram X. Si tratta del primo mouse ROG che integra il nuovo sensore ottico ROG AimPoint. Come lascia intendere anche il nome del sensore, il nuovo Chakram X ha tutte le carte in regola per diventare un riferimento per i videogiocatori in cerca di un mouse da gaming di qualità superiore. Il dispositivo promette una precisione al top e tanta flessibilità in termini di connettività e utilizzo, grazie ai tanti comandi integrati. Vediamo i dettagli sul nuovo mouse ROG Chakram X di ASUS, analizzando specifiche e prezzi.

ASUS ROG lancia il mouse da gaming Chakram X: il primo con il nuovo sensore ROG AimPoint

Partiamo dal cuore del progetto. Il nuovo ROG Chakram X può contare sul sensore ottico ROG AimPoint che debutta proprio con questo nuovo mouse da gaming. Il sensore, sviluppato direttamente da ROG, garantisce una sensibilità variabile tra 100 e 36 mila dpi, permettendo all’utente di ottimizzare il funzionamento in base al contesto di utilizzo. Il polling rate arriva fino a 8000 Hz per offrire una precisione massima agli utenti.

Esteticamente, il nuovo ROG Chakram X riprende il design della famiglia di prodotti Chakram. Da notare la presenza di un joystick a forma concava di dimensioni maggiori in grado di offrire un controllo superiore. Sono disponibili in confezione sia un joystick lungo che uno corto, per consentire all’utente di adattare la funzione alle proprie esigenze.

Il joystick è utilizzabile sia in modalità analogica (con il joystick che diventa una levetta del gamepad) che digitale (in questo caso il joystick è un pulsante programmabile in quattro direzioni con specifici comandi a scelta dell’utente). Il mouse, grazie ai vari tasti rapidi, consente all’utente di programmare fino a 11 funzioni.

Da notare che è possibile impostare fino a 5 profili, utilizzando la memoria integrata e personalizzando le impostazioni e la modalità di utilizzo del mouse. In questo modo, è possibile personalizzare i controlli, impostando macro e adattando le funzionalità del mouse in base ai giochi o a specifiche attività da svolgere.

Da notare anche la presenza di cover superiore e tasti magnetici senza viti, elementi utili per personalizzare il feeling del click e il design del mouse, ad esempio ricorrendo ad un badge personalizzato da attaccare sulla scocca. I micro switch ROG assicurano 70 milioni di click e possono contare su di una particolare giunzione elettrica placcata in oro che assicura efficacia prolungata e durabilità.

Tre modalità di connessione e autonomia elevata

Passiamo ora alla connettività, un altro punto di forza del nuovo ROG Chakram X. Il mouse da gaming proposto da ROG, infatti, presenta una triplice modalità di connessione. Gli utenti possono scegliere tra il collegamento wireless a 2,4 GHz e la connessione via Bluetooth (con possibilità di associare al mouse tre dispositivi). È presente anche la modalità USB che consente anche di ricaricare il mouse durante l’utilizzo.

Per quanto riguarda l‘autonomia, invece, il ROG Chakram X può garantire fino a 114 ore di gioco con una carica completa. Da notare, inoltre, che è disponibile il supporto alla ricarica wireless, sfruttando qualsiasi dispositivo compatibile con lo standard Qi. C’è anche la ricarica rapida via cavo che permette di ottenere 25 ore di autonomia in gioco con 15 minuti di ricarica.

L’elevata autonomia (oltre al supporto alla ricarica rapida) combinata alle molteplici opzioni di collegamento ed alla possibilità di connettere il mouse a più dispositivi rendono il mouse di ROG un punto di riferimento del settore ed una soluzione in grado di abbinare ottime prestazioni e tanta flessibilità nell’utilizzo.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo ASUS Chakram X è pronto al debutto. Il lancio ufficiale è programmato per i prossimi giorni sull’ASUS Store italiano ma il nuovo mouse è già disponibile su Amazon in pronta consegna. Per quanto riguarda il prezzo, il mouse arriva sul mercato con un prezzo consigliato di 169,90 euro.

