Xiaomi Smart Door Lock M20 è un nuovo dispositivo, precisamente una serratura smart piuttosto ricca di funzioni, che va ad arricchire la proposta di dispositivi di smart home del produttore cinese, perlomeno in terra natìa, dove i preordini sono già partiti.

A differenza del nuovo videocitofono di Amazon arrivato in Italia pochi giorni fa, dunque, il nuovo gadget di Xiaomi — che in data odierna ha ufficializzato anche un nuovo monopattino elettrico — non è acquistabile nel nostro Paese, ma questo non ci impedisce di andarlo a scoprire più da vicino.

Xiaomi Smart Door Lock M20: caratteristiche e funzioni

Xiaomi Smart Door Lock M20 si segnala per la presenza di ben sette diverse modalità di sblocco della porta, oltre che per un design anti-pinch e per un telaio costruito in una lega ad alta resistenza.

La serratura intelligente Xiaomi Smart Door Lock M20 presenta una innovativa architettura push-pull e consente di personalizzare la direzione dell’impugnatura, in modo tale da evitare anche piccoli incidenti di sorta. Per quanto riguarda le modalità di sblocco della serratura che il produttore mette a disposizione, esse comprendono: impronta digitale, smartphone via Bluetooth, NFC, NFC password, HomeKit, password ad aggiornamento periodico e one-time password (OTP). Il tutto, ovviamente, senza dimenticare la classica chiave. Insomma, gli utenti avranno tante opzioni tra le quali trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

Naturalmente, visto che parliamo di una serratura, la sicurezza è un aspetto di primaria importanza. Xiaomi Smart Door Lock M20 è completamente automatizzata, il meccanismo di apertura comprende verifica e autenticazione della richiesta di sblocco; solo in seguito alla corretta verifica, la serratura viene sbloccata e l’utente può spingere o tirare la maniglia per entrare. Dopodiché la serratura viene nuovamente bloccata in modo automatico. Il gadget integra anche un blocco per bambini. Tra le dieci tecnologie di sicurezza incluse, si segnala la memorizzazione crittografata di password e impronte digitali.

Secondo i dati ufficiali, la serratura principale di M20 resiste a sollecitazioni di forze laterali esterne fino a 6.000 N e dispone di una costruzione sicura per prevenirne il disassemblaggio. In aggiunta a questo, il dispositivo offre varie funzioni di avviso che vengono attivate per notificare all’utente attività anomale, molteplici tentativi errati di accesso, tentativi di manomissione del pannello esterno et similia. La serratura fa uso di otto batterie AA, che secondo il produttore garantiscono fino a dieci mesi di autonomia; è presenta una funzione di sblocco di emergenza che sfrutta la porta USB-C del dispositivo.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi Smart Door Lock M20 è in preordine sul mercato cinese al prezzo di listino di 1.799 CNY — con consegne dal 15 giugno 2022 —, che corrispondono a circa 255 euro al cambio attuale. Al momento non si sa se Xiaomi abbia intenzione di proporre questo prodotto anche su altri mercati.

Se cercate alternative o altri prodotti per la vostra casa intelligente, date un’occhiata alle nostre guide agli acquisti.

