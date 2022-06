Infinity Ward finalmente svela Call of Duty: Modern Warfare II che presenta una campagna per giocatore singolo, in pratica un sequel diretto dello sparatutto del 2019, e una modalità multigiocatore che include una nuova modalità cooperativa tattica.

“L’azione della modalità Campagna porta i giocatori in tutto il mondo mentre la Task Force 141 lavora per neutralizzare una cospirazione terroristica e attaccare gli Stati Uniti in diverse località del mondo. Una nuova minaccia allineata cospira per creare il caos all’interno dei confini degli Stati Uniti e la Task Force 141 deve unirsi contro ogni previsione.”

“I giocatori combatteranno al fianco dei personaggi più iconici di Modern Warfare, tra cui Captain Price, Ghost, Soap, Gaz e Laswell, oltre a incontrare una miriade di nuovi alleati letali come le forze speciali messicane, il colonnello Alejandro Vargas e avversari provenienti dagli angoli più oscuri della guerra mondiale al terrorismo.”

Il comparto multiplayer del nuovo Call of Duty presenterà sia mappe su larga scala per ospitare molti giocatori contemporaneamente, sia mappe più piccole progettate per le partite sei contro sei, inoltre è presente anche una nuova modalità di gioco evoluta per operazioni speciali con un gameplay cooperativo tattico.

Come parte della rivelazione ufficiale di Modern Warfare II, Activision ha anche ribadito che il battle royale Call of Duty: Warzone approderà anche sui dispositivi mobili.

Call of Duty: Modern Warfare II arriverà il 28 ottobre

Il lancio di Call of Duty: Modern Warfare II è previsto per il 28 ottobre per un’ampia gamma di piattaforme, tra cui PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Battle.net e per la prima volta da anni anche Steam. Subito dopo verrà lanciata una versione di Call of Duty: Warzone completamente rinnovata come estensione dell’universo di Modern Warfare II.

Dato l’attuale panorama mondiale con la guerra in corso in Ucraina e un’improvvisa attenzione alla violenza armata negli Stati Uniti, Call of Duty: Modern Warfare II sta per essere lanciato in un momento particolarmente delicato.

