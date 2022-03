ASUS annuncia la disponibilità di due nuovi monitor per videogiochi progettati per essere utilizzati con PC e console di nuova generazione.

ASUS TUF Gaming VG28UQL1A e VG30VQL1A offrono immagini in qualità HDR con risoluzioni fino a 4K, frequenze di aggiornamento fino a 200 Hz, tempo di risposta ridotti e compatibilità NVIDIA G-Sync o AMD FreeSync Premium per soddisfare in particolare chi gioca su PC di fascia alta oppure con le console di ultima generazione.

Caratteristiche del monitor ASUS TUF Gaming VG28UQL1A

Il monitor ASUS TUF Gaming VG28UQL1A presenta un pannello da 28 pollici con risoluzione 4k di tipo Fast IPS con una risposta 4 volte più veloce rispetto ai pannelli tradizionali della stessa categoria, oltre alla tecnologia Display Stream Compression e refresh rate di 144 Hz per il gaming su PC.

La porta HDMI 2.1 permette il gioco nativo a 4K 120 Hz (4:4:4) sulle console di ultima generazione, senza sottocampionamento della crominanza.

Il monitor TUF Gaming VG28UQL1A è compatibile con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium e supporta la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, inoltre è certificato VESA DisplayHDR 400 ed offre il 90% della gamma colori DCI-P3.

Caratteristiche del monitor ASUS TUF Gaming VG30UQL1A

Il monitor ASUS TUF Gaming VG30UQL1A sfoggia un pannello da 29,5 pollici curvo ultra-wide 21:9 (2560×1080) 1500R con frequenza di aggiornamento a 200 Hz per un gioco super fluido e totalmente immersivo.

Questo monitor integra la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur con supporto AMD FreeSync Premium per eliminare ghosting e tearing, inoltre supporta il formato HDR10 con copertura 127% della gamma colori sRGB per offrire un contrasto eccezionale e colori realistici.

La tecnologia Low Blue Light presente in entrambi i modelli aiuta inoltre a ridurre la quantità di luce blu potenzialmente dannosa emessa dal display e a proteggere gli occhi degli utenti, senza tuttavia compromettere la qualità dell’immagine.

Mentre il nuovo monitor ASUS VG30VQL1A mette letteralmente il giocatore al centro dell’azione con il suo generoso pannello avvolgente, il modello VG28UQL1A integra un supporto decisamente smart che consente di regolare l’inclinazione, la rotazione, l’altezza del pannello ed è anche pivotabile, consentendo l’orientamento verticale del pannello senza mai perdere stabilità.

Disponibilità e prezzi di ASUS TUF Gaming VG28UQL1A e VG30VQL1A

ASUS TUF Gaming VG30VQL1A sarà disponibile a partire dal 15 marzo in anteprima negli ASUS Gold Store NEXT e presso lo store online NEXT a un prezzo consigliato al pubblico di 529,00 euro IVA inclusa.

Il modello TUF Gaming VG28UQL1A sarà disponibile nella seconda metà del mese presso tutti gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS a un prezzo consigliato al pubblico di 899,00 euro IVA inclusa. Entrambi i monitor saranno acquistabili anche su Amazon.

Leggi anche: Migliori monitor del mese: ecco i nostri consigli per l’ufficio, il gaming e la grafica