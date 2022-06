Yamaha ha presentato oggi due nuovi modelli di auricolari TWS: TW-ES5A e TW-E7B. I due si differenziano non solo per design, ma anche per prezzo e target di riferimento; scopriamoli insieme.

TW-ES5A per chi ama lo sport

Pensati principalmente per gli sportivi gli auricolari TW-ES5A hanno un design in-ear, con un archetto per il padiglione auricolare il cui scopo è aumentare la stabilità anche durante le sessioni sportive più intense. Sono certificati IPX7, resistenti quindi a acqua e sudore, e abbracciano la filosofia True Sound per offrire a chi li utilizza un suono più pulito possibile.

Gli auricolari vantano diverse modalità di funzionamento fra cui una modalità ambientale (per non isolare l’ascoltatore dai rumori circostanti), una modalità gaming a bassa latenza e la speciale Listening Care in grado di equalizzare e ottimizzare i suoni quando si ascolta a volume basso.

Lato autonomia permettono 9 ore di riproduzione con una singola carica (altre 25 ore grazie al case), saranno disponibili in cinque diverse colorazioni al prezzo di 169 euro. Non è al momento noto quando saranno disponibili.

Acquista gli auricolari Yamaha TW-ES5A su Amazon

TW-E7B

Rispetto all’altro modello qui si punta alla miglior qualità sonora possibile, si perde infatti la certificazione IPX7 in favore della IPX5 e soprattutto della cancellazione attiva del rumore. Anche qui è presente la tecnologia True Sound, unita ad un microfono rivolto verso l’interno in grado di modificare il suono in base alla propagazione all’interno del canale uditivo.

Presente come nell’altro modello la tecnologia Listen Care, ma più avanzata, medesime anche le varie modalità come la Qualcomm Clear Voice Capture per le chiamate vocali, la Ambient Sound, la modalità gaming e il supporto agli assistenti vocali.

Per quanto riguarda l’autonomia si parla di 6 ore con una singola carica (altre 16 grazie alla custodia), come potete vedere dalle immagini saranno disponibili in quattro colorazioni diverse, al prezzo di 249 euro. Anche qui non è stata indicata una data precisa per la disponibilità.

Acquista gli auricolari Yamaha TW-E7B su Amazon

Potrebbe interessarti anche: Migliori cuffie in-ear di giugno 2022, ecco i nostri consigli