A un passo dalla WWDC 2022 di Apple, in programma per le 19:00 di oggi (qui per le novità attese e le informazioni per seguirla), emergono per gli Apple Watch importanti nuove relative a un’attesa funzione utile per la salute. È stata in sostanza approvata una nuova funzionalità relativa al rilevamento della fibrillazione atriale, con buona probabilità destinata ad arrivare su watchOS 9, la nuova versione software che Apple è in procinto di annunciare. Ma scopriamo meglio di che si tratta.

In arrivo su Apple Watch la cronologia dei fenomeni di fibrillazione atriale

La FDA (Food and Drug Administration) statunitense, ha appena concesso l’approvazione alla funzione in questione, un via libera che, con buona probabilità, spingerà presto la casa di Cupertino a portarla a bordo dei suoi indossabili.

Nel documento relativo viene menzionata come una nuova “Funzione di cronologia della fibrillazione atriale“, un’opzione che dovrebbe fare da storico in cui ritrovare le anomalie rilevate dall’Apple Watch.

Per inciso, la fibrillazione atriale è una patologia piuttosto diffusa che si manifesta tramite alterazioni del ritmo cardiaco, rapido e irregolare, patologia la cui rilevazione è stata proprio di recente autorizzata dalla FDA anche per i dispositivi Fitbit.

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli da fornirvi sulla funzione, ma possiamo supporre che Apple possa presto introdurla sui propri Apple Watch Series 8 in arrivo il prossimo autunno, o addirittura come nuova funzione integrata nella nuova versione del sistema operativo per smartwatch, watchOS 9, di cui sapremo tutto fra una manciata di minuti.

In copertina c’è Apple Watch Series 7

