Microsoft sta lanciando un nuovo aggiornamento per lo Store di Windows 11 nel canale Dev, il quale introduce delle migliorie per gli aggiornamenti delle app, il supporto ARM64 e altro.

A partire da Windows 11, Microsoft sta portando il suo Store al livello successivo aggiungendo il supporto per applicazioni Win32, app Web e app Android.

L’interfaccia riprogettata di Microsoft Store su Windows 11 offre un modo semplice e veloce per trovare, confrontare, installare e aggiornare le app, tuttavia è probabile che l’aggiornamento non vada a buon fine quando l’app è aperta in background, poiché lo Store non è stato progettato per determinare se l’app è in esecuzione.

Ad esempio, cliccando sui pulsanti “Aggiorna” nella Libreria dello Store inizierà il download delle ultime versioni, ma verranno saltati gli aggiornamenti per le app aperte in modo da evitare una potenziale perdita di dati. Lo stesso criterio si applicherà agli aggiornamenti delle app che verranno eseguiti tramite le rispettive pagine.

Microsoft Store: arriva il supporto nativo ARM64

Microsoft sta inoltre migliorando l’esperienza di navigazione, quindi le pagine verranno caricate più velocemente rispetto a prima.

Un’altra novità riguarda il supporto per una migliore integrazione con Android. Quando si naviga sul Web e ci si imbatte in una nuova app disponibile nello Store, apparirà una finestra con un collegamento all’app Android disponibile in Microsoft Store in base alla compatibilità del dispositivo e alla classificazione relativa all’età.

Microsoft sta introducendo anche il supporto nativo dell’architettura ARM64 che dovrebbe significare prestazioni migliori quando si utilizza lo Store su dispositivi come Surface Pro X.

Potrebbe interessarti: Microsoft introdurrà una funzione di ripristino delle app su Windows 11