Non è affatto un mistero che Lamborghini abbia in cantiere, o quantomeno in mente, un’auto elettrica. Lo dichiarava il CEO Stephan Winkelmann lo scorso inverno, anticipando alla stampa che la prima auto elettrica del Toro possa essere un SUV. Una mossa che non suona per niente strana, considerando i primi passi simili di Casa Maranello, e i movimenti dell’intero settore automobilistico.

Ora, però c’è un dettaglio importante che ci ha dato il La per riprendere il discorso sulla questione. Spunta infatti un nome, Lamborghini Revuelto, che secondo quanto emerso dai documenti della EUIPO, si riferirebbe proprio a un’auto 100% elettrica in dirittura d’arrivo. Ecco i (pochi) dettagli emersi finora.

Lamborghini Revuelto: sarà lei la prima elettrica del Toro?

L’informazione citata, come anticipato, proviene dalla EUIPO, acronimo di European Union Intellectual Property Office. Si tratta di un ufficio dell’Unione Europea, di un’agenzia preposta alla gestione dei marchi e del design industriale, sede in cui passano praticamente tutti i nomi, i marchi e i modelli europei validi nei paesi dell’UE.

Ecco, è proprio qui che viene a galla il nome Lamborghini Revuelto, nome registrato in data 25 maggio 2022 e collegato alle seguenti classi: 9 (componenti elettroniche e software), 12 (auto e/o auto elettriche), 25 (abbigliamento e dintorni) e 28 (giocattoli e modellini).

Nome a parte, che immaginiamo derivi anche stavolta da uno dei tori spagnoli più celebri, non è trapelato altro al momento. Sappiamo solo che, con tutta probabilità, quella che sarà la prima auto elettrica della Casa di Sant’Agata Bolognese potrebbe prendere qualcosa dalla nuova piattaforma Premium Platform Electric che dovrebbe arrivare prossimamente con l’Audi A6 e-tron e con la Porsche Macan EV.

E considerando che proprio il concept di A6 e-tron presentava un doppio motore elettrico capace di sprigionare 476 cavalli e ben 800 Nm di coppia, non c’è da escludere che questa presunta Lamborghini Revuelto vada ad alzare ancor più l’asticella, pur conservando il pacco batterie da 100 kWh della berlina tedesca.

Sono voci, queste, s’intende, che tuttavia contribuiscono ad aumentare l’attesa degli appassionati più progressisti nel vedere cosa tirerà fuori la casa del Toro con la sua prima Lamborghini elettrica, Revuelto o come preferiranno chiamarla in quel di Sant’Agata Bolognese.

Forse ti sei perso: Il ritorno della Delorean passa per l’Italia, tutta nuova e con un cuore elettrico