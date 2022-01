In un’intervista esclusiva ad Autocar il CEO di Lamborghini ha tracciato la rotta per la produzione della prima auto completamente elettrica dell’azienda, prevista per il 2028. Si tratterà di un veicolo costruito su una piattaforma totalmente differente rispetto ai modelli attuali, per cui il produttore di auto italiano è naturalmente cauto al riguardo, ma anche ottimista.

La prima auto completamente elettrica di Lamborghini sarà un SUV

Le indiscrezioni davano per scontato un modello di auto elettrica con configurazione sedili 2+2 in fase di progettazione, ma il CEO di Lamborghini, Stephan Winkelmann, spiega esattamente cosa attendersi per il futuro:

Quando si tratta della prima auto completamente elettrica [dell’azienda], è chiaro che il nostro approccio deve essere chiaro e prudente. Chiaro perché diciamo: “Sì, l’elettrificazione fa parte del nostro futuro.” E prudente perché diciamo: “È un modello di auto completamente nuovo: il quarto modello. È un segmento di mercato in cui non siamo presenti da decenni, se parliamo di un 2+2 o quattro sedili, forse con maggiore altezza da terra.

Tutto fa pensare quindi ad un modello elettrico crossover o SUV, termini usati spesso come sinonimi, ma che si declinano a livello strutturale e meccanico in due categorie differenti. L’ultima 2+2 prodotta da Lamborghini risale al 1979, con l’uscita della Urraco, mentre in tempi recenti l’unica configurazione con più di due sedili è il SUV Urus, di cui anche è prevista una versione elettrica – con tutti i problemi che ne derivano, in primis il tipo di batterie da usare. Tempi di progettazione lunghi per un paradigma completamente nuovo, non stupisce quindi la data prevista di commercializzazione: 2028 per il crossover/SUV, 2029 per la versione totalmente elettrica dell’attuale Lamborghini Urus.

Nel mentre, l’azienda non starà a girarsi i pollici: il prossimo anno c’è in cantiere una versione ibrida della Aventador, così come una versione ibrida della Urus attuale, infine un successore ibrido per la Huracàn previsto per il 2025. Lamborghini non abbandonerà completamente i motori termici V10 e V12, implementandoli nelle versioni ibride delle auto dei prossimi anni, come la prossima Aventador.

Winkelmann rimane comunque cauto con le sue previsioni, chiarendo che “stiamo decidendo quest’anno che tipo di macchina sarà [prodotta], e non soltanto volumi [di vendita], prezzo e stile della carrozzeria, ma anche tutto ciò che concerne il contenuto dell’auto.” C’è quindi la possibilità che Lamborghini, alla fine, possa optare per una soluzione più sportiva per uno dei due modelli di auto elettrica previsti per il 2028/2029.

Potrebbe interessarti: La MINI classica diventa elettrica grazie al progetto Recharged