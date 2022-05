Su eBay spesso è possibile trovare offerte molto interessanti e con la nuova promozione lanciata dalla piattaforma gli utenti potranno scegliere tra tanti prodotti ricondizionati e risparmiare il 15%.

La promozione in questione è valida fino alle 23:59 del 29 maggio 2022 e può essere sfuttata fino a 2 volte da ciascun utente con un risparmio di massimo 100 euro per ogni utilizzo (e quindi 200 euro in tutto).

Come sfruttare la promozione di eBay

Se avete deciso che la promozione di eBay potrebbe fare al caso vostro, ecco i passaggi da seguire:

Aggiungere nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee (trovate qui la pagina dedicata all’iniziativa) Prima di effettuare il pagamento, inserire il codice coupon MENO15EDAYS nel campo dedicato per ottenere lo sconto Pagare con PayPal o Carta di Credito o Debito

Il team di eBay precisa che il valore del buono sconto è pari al 15% del prezzo dell’offerta a cui si desidera applicare, che è richiesta una spesa minima di 15 euro (ma, ovviamente, più alto è l’importo speso e più grande è lo sconto di cui si potrà usufruire) e che tale iniziativa è rivolta solo agli utenti di almeno 18 anni.

Alcuni dei prodotti in promozione

E veniamo quindi alla parte più interessante, ossia i prodotti in promozione: questa iniziativa di eBay consente di acquistare in sconto diversi dispositivi RICONDIZIONATI tra Apple iPhone, notebook e computer desktop.

A seguire soltanto qualche esempio:

Potete trovare tutti i prodotti in promozione seguendo questo link.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.