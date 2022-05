Oggi, 27 maggio 2022, MediaWorld ha lanciato una nuova promozione piuttosto allettante in vigore fino al 2 giugno. Si chiama Red Friday e prevede una serie di sconti immediati fino a 400 euro su prodotti di ogni tipo. D’altronde la campagna promozionale relativa, denominata non a caso “Sconto subito“, segue la politica più spendi più lo sconto aumenta con scaglioni che vanno da una spesa minima di 500 euro in su. Ma per tutti i dettagli e una selezione dei prodotti più interessanti in offerta da MediaWorld, seguiteci.

Come funziona lo Sconto Subito del Red Friday di MediaWorld

Il Red Friday di MediaWorld, come anticipato, è in vigore da oggi, 27 maggio 2022, fino al 2 giugno compreso, disponibile sia online che in negozio. In sostanza, permette di ottenere uno sconto immediato che varia in base al totale della spesa effettuata, anche a tasso zero, sconto che sarà immediatamente visibile nel carrello.

Si va da un minimo di 50 euro di sconto a un massimo di 400 euro secondo gli scaglioni che seguono:

50 euro di sconto con una spesa minima di 500 euro

con una spesa minima di 500 euro 75 euro di sconto con una spesa minima di 750 euro

con una spesa minima di 750 euro 150 euro di sconto con una spesa minima di 1000 euro

con una spesa minima di 1000 euro 400 euro di sconto con una spesa minima di 2000 euro

Le categorie di prodotti interessate dal Red Friday sono praticamente tutte quelle trattate da MediaWorld: dalla telefonia al settore computer e smart home, passando per le console e i PC gaming, TV audio e home cinema, foto e videocamere, elettrodomestici e altro ancora. La promozione è valida perfino sui prodotti ricondizionati.

C’è tuttavia da precisare che i prodotti interessati da altre promozione attualmente in vigore non rientrano nel Red Friday. Questi sono i termini e le condizioni specificati da MediaWorld al riguardo:

La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili on-line. Sono esclusi dalla presente promozione, e pertanto non concorrono al calcolo dell’importo minimo di cui all’Art. 1.b (importo abilitante il diritto allo sconto) e Art.4 dei Termini & Condizioni, tutti i prodotti facenti parte delle seguenti promozioni: tutti i prodotti che partecipano alle promozioni “COMPUTER CHE PASSIONE” e ”LA CASA PER ME”, tutti i prodotti che partecipano alla promozione online “SOLO PER OGGI” e “SOLO PER IL WEEKEND”, tutti i “COMPONENTI PER PC”, tutte le CONSOLE e tutti i prodotti DEMO UNITS, i prodotti a marchio DYSON, SMEG, MIELE e LIEBHERR, i prodotti ad INCASSO a marchio SAMSUNG che trovate in allegato, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta &Vinci, le polizze, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Tutte le offerte del Red Friday di MediaWorld

Le migliori offerte da considerare

Ciò detto, passiamo ad esaminare (e a proporre) alcune delle offerte più interessanti proposte dal Red Friday di MediaWorld e per le quali è valido lo Sconto Subito.

Nel settore telefonia e indossabili spicca ad esempio iPhone SE 2022 da 128 GB in tutte e tre le colorazioni a 549 euro invece di 579, come pure iPhone 13 Pro da 128 GB a 1.039 euro invece di 1.189. Da considerare anche Apple Watch Series 7 in versione da 45 mm GPS + Cellular che scende a 519 euro dai 569 iniziali. E sempre rimanendo in casa Apple, come non citare iPad 2021 10.2″ in versione Wi-Fi 256 GB a 489 euro invece di 559.

Fra i notebook e i PC spicca ad esempio Huawei MateBook 14 in versione i5-1135G7 16 – 512 GB a 731 euro invece di 1149, Apple MacBook Air 13″ con chip M1 e 512 GB a 1.149 euro invece di 1.429, o magari iMac 24″ M1 256 GB versione 2021 a 1,499 euro invece di 1.719.

Guardando invece al settore PC e notebook da gaming, merita il portatile MSI Katana GF66 che in versione 8 – 512 GB con RTX 3050 e i7-11800H costa 1.249 euro invece di 1.399. Fra i PC spicca l’MSI Infinite S3 11TC-075IT con un i5-11400F, 1 TB di SSD, 16 GB di RAM e RTX 3060 a 1.249 euro invece di 1.999. Da considerare anche il notebook Acer Nitro 5 con i7-11800H in configurazione 16 – 512 con RTX 3050 a 1.149 euro invece di 1.499.

Ma questo era solo un assaggio delle offerte del Red Friday di MediaWorld compatibili con lo Sconto Subito (fino a 400 euro). È chiaro che ci si può sbizzarrire coi bundle per raggiungere i limiti superiori visto che la promozione è valida sul totale e non sul prezzo dei singoli prodotti.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che la promozione in questione è valida fino a giovedì 2 giugno 2022 e che trovate tutte le altre offerte di MediaWorld nel link in fondo. Per il resto, nel caso in cui siate alla ricerca di altri prodotti scontati, non dimenticatevi di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo con voi le occasioni più allettanti sulla tecnologia: ecco il link diretto.

Tutte le offerte del Red Friday di MediaWorld

Forse ti sei perso: Euronics dà il via alle offerte Voglia d’Estate con sconti fino al 50%