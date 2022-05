Nel panorama delle bici elettriche ci sono così tante soluzioni alternative che non è sempre facile fare la scelta giusta. Ci sono però dei modelli che sono dotati di una scheda tecnica e di una serie di caratteristiche che ne fanno una scelta quasi obbligata. È il caso di GOGOBEST GF300, realizzata dal noto store online, che può reggere tranquillamente il confronto anche con modelli conosciuti e affermati come ENGWE Ep2 Pro.

GOGOBEST GF300, eccellente ovunque

Basta dare una rapida scorsa alle caratteristiche tecniche di questa GOGOBEST GF300 per capire che non le manca davvero niente: motore brushless da 1.000 watt, batteria da 12,5 Ah a 48 volt, freni a disco idraulici, ruote da 20 x 4 pollici, il tutto per essere sempre perfetta sull’asfalto ma anche sullo sterrato, senza dimenticare neve e fango.

Tutti elementi che ne fanno di fatto la migliore della classe. Con una batteria simile infatti la bici è in grado di raggiungere i 100 Km in modalità di pedalata assistita, arrivando a 65 Km in modalità elettrica, da utilizzare ovviamente su strade e terreni privati. E su questi terreni potete anche rimuovere qualsiasi limitazione, raggiungendo i 35 Km/h per un divertimento unico, grazie al motore da 1.000 watt che permette alla bici di superare pendenze fino a 35 gradi, ottima quindi per aiutarvi nelle salite.

Il tutto con una componentistica di qualità, firmata Shimano, con cambio a 7 velocità, deragliatore Shimano TZ500 e comandi Shimano TX750R al manubrio. Il telaio in alluminio 6061 offre resistenza e leggerezza e le sospensioni idrauliche, con quella frontale che può essere bloccata, offrono un comfort unico in ogni situazione. Senza dimenticare lo schermo da 5 pollici con cui tenere sotto controllo tutti i parametri e la certificazione IPX6 che rende la bici resistente ad acqua e sporco.

E per quanto riguarda il trasporto, ricordate che GOGOBEST GF300 può essere piegata, per trovare posto nel bagagliaio della vostra auto o per essere trasportata più comodamente sui mezzi pubblici.

Perché sceglierla

Perché dunque dovreste preferire GOGOBEST GF300 a un modello affermato come Engwe EP2 Pro? È la stessa scheda tecnica a dircelo, il confronto è quasi impietoso. La soluzione di GOGOBEST offre un motore da 1.000 watt contro i 750 watt di Engwe, una maggiore autonomia sia in modalità assistita che in modalità pure electric, una migliore resistenza ad acqua e sporco (IPX6 contro IPX5), un angolo di arrampicata superiore (35 gradi contro 30).

Se tutto questo non bastasse dovete mettere in conto i freni a disco idraulici della soluzione GOGOBEST, mentre Engwe si limita a utilizzare freni meccanici, ammortizzatori a olio invece che a molla e uno schermo decisamente più grande ed evoluto. Tutti elementi che ne fanno una scelta obbligata, senza doverci pensare troppo.

Prezzo e disponibilità

GOGOBEST GF300 può essere vostra a 1.199 euro sul sito ufficiale di GOGOBEST e utilizzando il codice sconto KAS4E3 potete ottenere un ulteriore sconto di 50 euro. Il prezzo include la spedizione dai magazzini europei, senza quindi dazi doganali e con temi di consegna ridotti.

