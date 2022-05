Manca ormai meno di un mese all’inizio dell’estate, nonostante le temperature di questi giorni suggeriscano ben altro. Ed è per questo che in molti hanno già colto l’occasione per rispolverare le proprie bici elettriche, per godersi l’aria primaverile e la bella stagione nel tragitto casa – lavoro, o per semplice svago.

Ma non è tuttavia raro imbattersi in problemi con le batterie, soprattutto qualora l’e-bike sia stata per parecchio tempo ferma, magari tutto l’inverno in un luogo umido, decisamente sconsigliabile per conservare bene qualsiasi genere di batteria. Nel peggiore dei casi bisogna ricorrere purtroppo alla sostituzione, una faccenda che spesso e volentieri necessita di spese piuttosto elevate.

È tuttavia possibile risparmiare un bel po’ usufruendo di una promozione fresca di lancio, offerta dallo store online Battery Empire che, proprio per la bella stagione ha reso disponibile un codice coupon che permette di ottenere fino al 20% di sconto sull’acquisto delle batterie per biciclette elettriche. Seguiteci che vi spieghiamo tutto.

Batterie per e-bike a buon mercato con il codice sconto dedicato di Battery Empire

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Battery Empire è un negozio nato nel 2008 che offre un vasto assortimento di batterie di ogni genere. Oltre a quelle per bici elettriche, nel catalogo dello store online si trovano in vendita batterie per computer portatili (di un gran numero), per smartphone, per fotocamere, ma anche power bank, accumulatori, e altri dispositivi elettronici come tastiere, accessori e prodotti del settore fotovoltaico.

Ma le batterie, come d’altronde tradisce il nome stesso del negozio, sono la specialità di Battery Empire, che proprio in queste ultime ore ha lanciato una nuova promozione piuttosto interessante, quella cui accennavamo poc’anzi, che permette di acquistare le batterie per bici elettriche in sconto. C’è per questo un codice coupon EBIKESALE da inserire nel carrello nella sezione apposita. Il valore di quest’ultimo è variabile: gli sconti vanno dal 5% al 20%.

È dunque una bella occasione, questa, qualora necessitiate di sostituire la batteria della bici elettrica. Per dare un’occhiata al catalogo dei prodotti per cui è valida questa offerta di Battery Empire non vi resta che seguire il collegamento diretto qui sotto.

Acquista le batterie per e-bike da Battery Empire scontate fino al 20% col coupon EBIKESALE

