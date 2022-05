Dell è da tempo un punto di riferimento del settore notebook, in particolare grazie all’apprezzata gamma XPS che rappresenta una delle soluzioni principali del settore Windows. L’azienda americana sta lavorando ad una novità che, di certo, potrebbe ritagliarsi uno spazio significativo all’interno del mercato. Si tratta del primo Dell XPS 2-in-1 con tastiera staccabile. Il progetto è un vero proprio tablet Windows 11 destinato ad ampliare la linea XPS con una soluzione inedita.

Di fatto, ci troviamo di fronte al progetto di un possibile rivale dei Surface Pro di Microsoft, pensato per offrire ottime prestazioni, anche in mobilità, finiture premium e una perfetta integrazione con Windows 11 (sistema operativo che punta ad essere più touch friendly rispetto al suo predecessore). Le prime immagini del nuovo progetto di Dell sono apparse online in queste ore. Ecco i dettagli:

Dell prepara il rivale dei Surface Pro: ecco le prime immagini

Il magazine 91Mobiles ha diffuso una serie di immagini che anticipano il nuovo progetto della linea Dell XPS 2-in-1. Le immagini in questione, che alleghiamo nella galleria che trovate a fine articolo, ci confermano il design del progetto. Si tratta di un tablet con tastiera. Tutti i componenti hardware interni sono inclusi nella scocca del tablet, esattamente come avviene con i Surface di Microsoft.

La tastiera, inoltre, ha il tasto Windows in bella vista confermando, quindi, che si tratta di un progetto destinato ad arrivare con Windows 11 e non con Android o Chrome OS. La presenza del logo XPS, inoltre, conferma che il dispositivo andrà ad arricchire l’apprezzata gamma di portatili di casa Dell, da tempo un riferimento assoluto dell’ecosistema di prodotti Windows.

La tastiera – cover è più simile alle Smart Keyboard di Apple per iPad Pro che alla soluzione proposta da Microsoft sui Surface Pro dove la tastiera si inclina. Le immagini, infatti, mostrano una tastiera che segue la superfice piana della scrivania. C’è anche un touchpad abbastanza grande. Il display della parte tablet del nuovo prodotto Dell sarà da 13 pollici con cornici abbastanza evidenti. Nella parte posteriore si nota una vistosa fotocamera.

Lungo i bordi, invece, potrebbe esserci un alloggiamento per una SIM oltre che porte USB-C da utilizzare sia per la ricarica che per collegare un hub in modo da ampliare la dotazione di porte. Da notare, inoltre, che una delle immagini mostra anche la presenza di una penna che potrebbe essere uno degli accessori da abbinare dal nuovo prodotto di Dell che già propone accessorio analoghi per la linea Dell XPS 2-in-1 (convertibili a 360°).

Pochi dettagli sulla scheda tecnica

Per il momento, la fonte non ha rivelato molte informazioni sulla scheda tecnica del nuovo tablet Windows di Dell, al netto della presenza di un display da circa 13 pollici. Sotto la scocca dovrebbero esserci i processori Intel Core di 12° generazione appartenenti alla serie U, pensata per dispositivi ultraportatili.

La presenza dei nuovi processori Alder Lake rappresenterebbe un netto passo in avanti per la proposta di Dell rispetto agli attuali Surface di Microsoft, ancora fermi all’11° generazione di processori Intel Core. Difficile, ma non certo impossibile, la presenza di versioni con CPU Ryzen della serie 6000 che, come confermano i primi test, garantiscono ottime prestazioni con un consumo ridotto.

A completare la dotazione troveremo varie combinazioni di RAM e storage SSD. Il modello base potrebbe presentare una combinazione di 8 GB di RAM e 256 GB di SSD arrivando sul mercato, come proposta d’accesso alla gamma, con un prezzo in linea con quello del modello base del Surface Pro 8 (che parte da 1.199 euro di listino in Italia).

La possibile presenza di un alloggiamento per la SIM potrebbe anticipare il supporto alle reti 4G o anche 5G, almeno in alcune varianti. Per una valutazione più completa sul nuovo dispositivo Dell sarà necessario capire se la penna e, soprattutto, la tastiera – cover saranno accessori inclusi in confezione oppure da acquistare a parte.

Il nuovo progetto di Dell potrebbe essere una delle principali novità del settore Windows della seconda metà del 2022. Il nuovo dispositivo, stando a quanto riporta la fonte, sarebbe in sviluppo dallo scorso anno. La presentazione, quindi, potrebbe essere vicina. Ne sapremo di più, di certo, nelle prossime settimane.

