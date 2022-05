La grande popolarità di Xiaomi non è limitata al settore degli smartphone, essendosi estesa al mondo della tecnologia a 360° e l’ennesimo prodotto lanciato dal colosso cinese è una stampante laser: stiamo parlando di Xiaomi K200.

Si tratta del primo prodotto di questo tipo di Xiaomi, già disponibile in Cina in pre-ordine sulla piattaforma Youpin al prezzo ufficiale di 1.499 yuan, pari al cambio a circa 210 euro.

Le principali caratteristiche della stampante Xiaomi K200

Si tratta di un dispositivo all-in-one, capace non soltanto di stampare ma anche di scansionare i documenti e di funzionare come una normale fotocopiatrice.

Tra i punti di forza di Xiaomi K200 vi è la connettività (tra le opzioni disponibili vi sono, ad esempio, USB, l’app Mijia e l’app Mi Printing), con incluso anche il supporto NFC, permettendo così agli utenti di sfruttare una soluzione che dovrebbe garantire al tempo stesso velocità e semplicità: con la modalità Air Tap, infatti, sarà possibile toccare la stampante con lo smartphone Android o iOS per avviare la stampa.

La nuova stampante di Xiaomi può anche contare su una comoda funzione smart, come la copia intelligente della carta d’identità, grazie alla quale è possibile posizionare una carta d’identità in qualsiasi punto dello scanner e il dispositivo provvederà a raddrizzare automaticamente l’immagine. Inoltre, Xiaomi K200 è anche in grado di migliorare un’immagine per garantire la leggibilità e una rappresentazione accurata dei colori.

La stampante di Xiaomi viene venduta con un toner pre-installato che, a dire del colosso cinese, dovrebbe essere capace di garantire fino a 4.000 pagine stampate mentre la velocità di stampa, sempre secondo il produttore, è di 23 pagine al minuto.

Al momento non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione di questa stampante anche in altri mercati.

Potete trovare la pagina dedicata a tale dispositivo su Youpin seguendo questo link.

