Terminato il No IVA Show, Unieuro guarda oltre e accanto agli Sconti di Maggio presenta una campagna promozionale relativa ai prodotti Dyson. Restano una manciata di ore (fino al 25 maggio 2022) per poter approfittare dei Dyson Days ormai, ragion per cui non perdiamoci in chiacchiere e scopriamo le offerte più interessanti della gamma di Dyson: dai prodotti per la pulizia della casa a quelli specifici per il trattamento dell’aria.

Le offerte migliori dei Dyson Days di Unieuro (fino al 25 maggio 2022)

C’è dunque tempo fino a dopodomani, mercoledì 25 maggio 2022, per acquistare uno dei prodotti Dyson disponibili in offerta in occasione della promozione Dyson Days di Unieuro. Partiamo dai prodotti per la pulizia della casa.

I Dyson per pulire

Fra le offerte più interessanti, vale la pena menzionare l’aspirapolvere senza filo Dyson v12 Slim Absolute, un prodotto scontato a 549 euro (dai 649 euro iniziali) che si posiziona nella fascia dei leggeri e versatili. La potenza d’aspirazione è pari a 150 AW, l’autonomia massima è di 60 minuti con sistema di ricarica a muro, mentre il motore Dyson Hyperdymium raggiunge i 125.000 giri al minuto.

Da valutare anche il Dyson Cyclone v10 che in combinazione con la stazione di ricarica costa 499 euro invece di 528, grazie ai Dyson Days di Unieuro. Per chi non ne conoscesse i dettagli, si tratta di un aspirapolvere senza filo che, come il prodotto succitato vanta un’autonomia di 60 minuti (servono 3,5 ore per la ricarica completa) e una potenza di aspirazione pari a 151 AW.

200 euro in meno per il Dyson 360 Heurist, l’aspirapolvere robot che ora costa 799 euro invece di 999 rappresentano un’occasione piuttosto ghiotta per portarsi a casa un prodotto smart e decisamente funzionale. Oltre a mappare l’ambiente circostante e ad adattarsi a casa propria tramite un particolare sistema di visione intelligente a 360°, garantisce un’elevata potenza di aspirazione che, assieme al processore quad core con 8 GB di memoria e all’app companion lo rendono un prodotto da considerare.

I Dyson per il trattamento dell’aria

Cambiando compartimento, e spostandoci invece sul settore dei prodotti Dyson dedicati al trattamento dell’aria, cioè ventilatori, purificatori e simili, queste sono le offerte più interessanti da tenere in considerazione.

C’è ad esempio Dyson Pure Cool Link, che ora costa 299,90 euro invece di 449,90. Si tratta di un purificatore d’aria con funzione refrigerante che, a detta dell’azienda, permette di rimuovere automaticamente il 99,95% degli allergeni e degli inquinanti che ci sono nell’aria, comprese le particelle fino a 0,1 micron. È un prodotto smart, che significa poterlo controllare a distanza dall’app Dyson Link per iOS e Android, gestirne le modalità per non disturbare il sonno, ad esempio, e gestire altri aspetti specifici, eventualmente anche con il telecomando incluso o coi pulsanti fisici.

Costa ancora meno Dyson Pure Cool Me, acquistabile ora a 199,90 euro invece di 349,90. Parliamo di un ventilatore entry level, dalle dimensioni esigue con tasso di purificazione dell’aria di 925,2 m³/h ed emissione acustica pari a 59 decibel. Anche qui troviamo il telecomando per gestirlo da remoto, la modalità notte, 10 velocità fra cui scegliere e filtri dell’aria intercambiabili.

Queste erano alcune delle offerte dei Dyson Days di Unieuro. Tutte le altre le trovate nel link qui sotto, ma non dimenticatevi che mancano ormai solo poche ore per poterne beneficiare visto che gli sconti sono in vigore fino a dopodomani, 25 maggio 2022.

