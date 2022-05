Unieuro lancia i nuovi Sconti di Maggio. Si tratta di una nuova serie di offerte che, fino al prossimo 26 di maggio, permette agli utenti di acquistare nuovi prodotti tech a prezzo scontato. Le offerte, come da tradizione, non mancano di certo con la possibilità di acquistare Smart TV, smartwatch, monitor e tanti altri prodotti a prezzo ridotto grazie alle offerte Unieuro.

Da notare, inoltre, le tante offerte sui notebook proposte da Unieuro con la possibilità, inoltre, di sfruttare la promozione Cambia il tuo Notebook. Grazie a questa promozione è possibile ottenere fino a 200 euro di rimborso scegliendo un nuovo PC Windows 11. Ecco tutti i dettagli relativi alle nuove offerte Unieuro disponibili con gli Sconti di Maggio validi fino al prossimo 26 maggio:

Unieuro lancia tante nuove offerte con gli Sconti di Maggio: ecco le migliori proposte

Gli Sconti di Maggio di Unieuro prevedono tante offerte di sicuro interesse. Le occasioni per acquistare un nuovo prodotto a prezzo scontato non mancano di certo. Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare il link che trovate a fine articolo. Di seguito, invece, andiamo a riepilogare quelle che sono le proposte più interessati presentate da Unieuro con questa nuova serie di sconti.

Partiamo proprio dai notebook che garantiscono la possibilità di ottenere un rimborso fino a 200 euro restituendo un vecchio PC ancora funzionante. Tutti i dettagli relativi alla promozione sul trade-in dedicato all’acquisto di nuovi modelli Windows 11 sono disponibili direttamente sul sito Unieuro. Tra i notebook più interessati da acquistare in offerta segnaliamo il Huawei Matebook D 15 in sconto a 599 euro e con possibilità di ottenere un rimborso di 100 euro. Questo notebook può contare su processore Intel Core i5 di 11° generazione, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD.

Da notare anche l’interessante Lenovo IdeaPad Gaming 3 in offerta a 699 euro con possibilità di ottenere un rimborso di 200 euro. Il notebook in questione presenta un processore Ryzen 5600H, 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD ed una scheda video NVIDIA RTX 3050. Tra le offerte da tenere d’occhio c’è anche quella riservata all’ottimo MSI Gaming GF66 in offerta a 1.399 euro con possibilità di ottenere un rimborso di 200 euro. Il notebook di MSI presenta un processore Intel Core i7 di 11° generazione, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una scheda video RTX 3060.

Le nuove offerte Unieuro, però, non si fermano ai notebook. In sconto ci sono tanti altri prodotti di grande interesse. Da segnalare, ad esempio, la possibilità di acquistare la Xiaomi Mi Band 5 a 19,99 euro invece di 39,99 euro. Tra le offerte c’è spazio anche per il Samsung Galaxy Watch 4 44mm in sconto a 199,99 euro invece di 299,90 euro. In sconto c’è anche l’Apple Watch SE da 44 mm in offerta a 319 euro. Occhio anche alla possibilità di acquistare una Nintendo Switch con Minecraft a 299,90 euro invece di 329,89 euro.

Sono disponibili, inoltre, anche tante offerte per il settore Smart TV. Da segnalare, ad esempio, il Samsung Crystal UE50AU7170 in offerta a 379 euro invece di 599 euro. Il TV in questione può contare su pannello da 50 pollici con risoluzione 4K. Da segnalare anche la promozione riservata al Samsung QLED QE55Q60A in offerta a 599,90 euro. Si tratta di un TV QLED da 55 pollici con risoluzione 4K ideale per chi è in cerca di un prodotto di fascia alta ad un prezzo fortemente scontato.

I prodotti selezionati sono solo alcune delle tante proposte disponibili con gli Sconti di Maggio di Unieuro. Le offerte a disposizione degli utenti sono tante e coprono tutte le principali categorie dello store. Per un quadro completo è possibile sfruttare il link qui di seguito. Ricordiamo che sui prodotti acquistabili online è possibile sfruttare l’acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal oltre che la consegna o il ritiro in negozio gratis. C’è tempo fino al prossimo 26 maggio per sfruttare le promozioni.

