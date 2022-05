Apple e la musica sono stati sempre collegati, stiamo infatti parlando del brand che lanciò iPod (il cui ultimo modello disponibile è rappresentato dall’iPod Touch 2019), rivoluzionando così l’ascolto della musica in movimento. Nel 2015 il colosso di Cupertino ha lanciato il suo servizio di streaming musicale Apple Music, uno dei principali concorrenti di Spotify.

Come in ogni mercato libero che si rispetti, è la concorrenza a farla da padrone e a contribuire all’introduzione di nuove funzionalità a beneficio dell’esperienza d’uso degli utenti. Proprio in questo frangente, e con lo scopo di differenziarsi dai servizi rivali, Apple Music ha lanciato una nuova funzionalità dedicata ai propri abbonati; vediamo di cosa si tratta.

Concerti dal vivo in streaming per gli abbonati ad Apple Music

La notizia è stata diffusa tramite un post su Twitter dall’account ufficiale di Apple Music, dove si annuncia che gli abbonati al servizio potranno assistere in streaming all’esibizione dal vivo di Harry Styles programmata per il 20 maggio.

Introducing #AppleMusicLive, a new concert series with your favorite artists.@Harry_Styles kicks it all off live from New York on May 20, only on Apple Music. https://t.co/K9ZnrDiWKT pic.twitter.com/IUx3WQ1I4f — Apple Music (@AppleMusic) May 17, 2022

L’evento non sarà un caso isolato, in futuro infatti la società prevede di portare gli artisti preferiti degli utenti in questo nuovo format, Apple Music Live, ovvero una serie di concerti live sulla piattaforma dell’azienda, riservati agli abbonati.

Al momento non ci sono molti dettagli in merito, non è stato rivelato quali saranno i prossimi concerti disponibili, né si sa se la registrazione sarà accessibile anche dopo la conclusione degli eventi.

Ad ogni modo, la novità introdotta rappresenta sicuramente una sorpresa gradita per gli utenti appassionati di musica e abbonati al servizio, permettendogli di assistere a determinati eventi senza la necessità di viaggiare (magari molto lontano) e senza pagare costi extra.

