Stando a quanto riportato dal leaker WalkingCat su Twitter, il prossimo aggiornamento delle funzionalità di Windows 11 sarebbe praticamente completo: il prossimo 24 maggio, infatti, Microsoft dovrebbe rilasciare la versione RTM di Windows 11 22H2.

Windows 11 22H2: l’arrivo si avvicina

Un paio di mesi fa, Microsoft ha rilasciato Windows 11 in versione 22H2 agli Insider del canale Beta, avvicinando al rilascio “ufficiale” l’aggiornamento che introdurrà tantissime novità per tutti gli utenti.

Sebbene non vi siano conferme da Microsoft, il leaker WalkingCat ha spifferato che il 24 maggio potrebbe essere la data dell’arrivo della versione RTM di Windows 11 22H2.

Windows 11 22H2 RTM = May 24 — WalkingCat (@_h0x0d_) May 14, 2022

Probabilmente molti di voi si staranno chiedendo cosa significhi la sigla RTM e per quale motivo ci avvicini all’arrivo sul canale stabile del nuovo aggiornamento del sistema operativo della casa di Redmond.

Letteralmente RTM sta per Release to Manufacturing e indica la build finale di un software, prima che questa venga rilasciata a tutti o spedita ai produttori. In sostanza, qualora gli utenti che eseguissero questa build non riscontrassero anomalie o bug gravi, la build RTM di Windows 11 22H2 potrebbe diventare quella candidata al rilascio, ma dovrebbe ancora passare qualche step di affinamento.

Sicuramente verrà dapprima rilasciata agli utenti del canale Beta e verrà corretta da Microsoft tramite alcuni pacchetti di aggiornamento cumulativi.

Questa nuova fase di test sarà “noiosa” dal momento che si tratta di una versione del sistema operativo prossima al rilascio. Per provare in anteprima le nuove funzionalità, è comunque possibile iscriversi al canale Dev del programma Windows Insider.

Per passare al canale Beta o al canale Dev di sviluppo, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Windows Update > Programma Windows Insider”, selezionare “Scegli le tue impostazioni Insider” e infine selezionare “Canale Beta” o “Canale Dev”.

Potrebbe interessarti: Come installare Windows 11