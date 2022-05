La divisione statunitense di IKEA ha annunciato di avere stretto una partnership con SunPower Corp., azienda leader nei settori della tecnologia solare residenziale e dei servizi energetici, che ha come obiettivo quello di rendere più facile l’accesso all’energia solare.

Grazie a questa collaborazione, i membri del programma fedeltà IKEA Family potranno acquistare soluzioni solari per la casa, disponibili tramite SunPower, per generare e immagazzinare la propria energia rinnovabile e vivere in modo più sostenibile.

IKEA ha deciso di puntare sull’energia solare

Stando a quanto è stato reso noto dal colosso dell’arredamento (sempre più impegnato anche nel settore smart home), il programma Home Solar con IKEA dovrebbe essere lanciato in mercati selezionati della California nell’autunno 2022.

Negli anni IKEA ha già dimostrato di avere a cuore temi come quello della sostenibilità e della tutela ambientale e di recente il colosso dell’arredamento ha anche lanciato un programma volto a dare una seconda vita a propri mobili usati.

Javier Quiñones, CEO e Chief Sustainability Officer, si è detto particolarmente felice per il lancio di questo nuovo programma, studiato per consentire ai clienti del colosso svedese di fare scelte individuali volte a ridurre la loro impronta climatica complessiva.

Il punto di forza di Home Solar con IKEA è rappresentato dalla possibilità di combinare il sistema di vendita al dettaglio e la conoscenza della vita a casa di IKEA con l’esperienza di SunPower, un marchio che opera da oltre 35 anni nel settore dell’energia solare.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal CEO di SunPower, Peter Faricy, consapevole che grazie a tale partnership la sua azienda potrà raggiungere un’enorme platea di persone, a cui sarà possibile presentare i vari vantaggi garantiti dall’energia solare e spiegare loro come potrebbero avvicinarsi a una filosofia di vita volta ad avere un impatto positivo sul Pianeta.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso svedese dell’arredamento per scoprire se un programma simile potrebbe essere lanciato anche in Italia.